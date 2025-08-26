雙語教學、海洋素養接軌國際 海潮共振雙語教師嘉義登場
「海潮共振－OSS浪潮行動派」雙語種子教師培訓工作坊本月昨天起一連兩天在嘉義縣英語教育資源中心舉行，活動首度結合EMI雙語教學與OSS教材，教師們透過全程雙語的示範課程與分組試教，學習專業的海洋科學知識，也實際演練如何以雙語方式引導學生討論與探究。讓參與者能將所學應用於實際教學中，進一步推廣雙語教育與海洋素養。
主辦單位表示，課程設計包含「星球海洋」、「模擬洋流」、「海水分層」、「光、壓力、溫度和鹽度」、「認識海洋生物」以及「人與海洋的互相關聯」等核心單元。透過全程雙語的示範課程與教師分組試教，參與者不僅能學習專業的科學知識，更能實際演練如何以雙語引導學生討論與探究。
會中邀請國內具備雙語與海洋教育專長的教師群擔任講師，包括台灣海洋大學教育研究所副教授嚴佳代、宜蘭縣頭城國中主任陳新烈、基隆市武崙國小教師葉芸菁。講師分別以不同單元示範雙語教學，並引導學員進入實際試教環節，讓參與教師能在互動中檢視自身教學策略，並獲得即時回饋。
未來，這些受訓教師將把所學帶回各自的學校與社區，進一步推廣OSS教材，並以雙語的方式引導學生關注海洋議題。
活動由國家海洋研究院主辦、嘉義縣教育展望協會、嘉義縣英語教育資源中心及台灣整合防災工程技術顧問有限公司協力承辦。EMI雙語教學為台灣雙語政策的重要推動方向，而OSS教材則由美國NOAA（美國國家海洋暨大氣總署）教育部門研發，經由國家海洋研究院引進，逐步成為台灣推廣海洋素養的重要依據。工作坊將兩者結合，不僅強調科學知識的建構，更著重在「如何用英語傳達科學概念」，讓教師能在教學現場同時培養學生的語言能力與科學素養。
📖對身為大學生、碩博士生的你來說，ChatGPT是Deadline當天拯救你的作業幫手，還是大小事都能請教的生活顧問？
udn文教誠摯邀請您填寫【生成式AI闖入校園：大學、碩博士在學生使用AI工具的習慣】問卷
▪軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」
▪國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了
▪請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果
▪大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團
▪不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言