校事會議變調！校園濫訴多 教團籲增冤獄賠償

聯合報／ 記者李芯／台北報導

多個教團昨日出席教育部主辦的「教育部長與國民中小學教學現場教師座談會」，並在會中呼籲教育部應改善校園濫訴問題。全教產建議針對教師增訂「冤獄賠償條款」，若因校事會議遭暫時停聘，調查後又發現無事實，應提供救濟管道以挽回名譽、財產與身心損失。

教學現場座談會會中進行「校事會議（濫訴）之檢討情形」業務報告，全教產提及，校園濫訴讓基層教師人人自危，以往熱情教學的老師現在只求自保。有南部教師遭家長濫訴，往返教育部、縣市政府與學校三個月、耗費調查經費廿萬元，最後調查不成立，老師已經崩潰、校園信任已被摧毀，而調查經費部分還得由學校自籌。

現行教師若遭暫時停聘，即使最後無事實證據，仍蒙受名譽、財產與身心損失，包括研究加給、獎金、年資等受害均無補救。全教產建議應於教師法及教師解聘辦法增訂「冤獄賠償條款」。

全教產指出，「校事會議」原意是處理不適任教師，但調查顯示，真正達到解聘標準的案件不多，過多的無理濫訴讓學校疲於奔命、資源耗盡。且「校事會議」迫使教師採取消極保守的管教方式，多數教師坦言因此降低自身對教職的職業認同，甚至不會鼓勵子女從教，恐將加速優秀教師流失，對教育人力永續發展造成深遠負面影響。

教育部表示，高級中等以下學校教師解聘停聘不續聘或資遣辦法修正施行甫一年，為了解實務現場執行情形，刻正蒐集各界回饋意見，作為未來修訂解聘辦法參據。

國教署將再向各地方政府加強宣導，確實依解聘辦法辦理，避免教師遭不當濫訴。

