葉丙成涉洩性平個資 受害人提告、控葉從未道歉
教育部政務次長葉丙成涉性平案洩密，教育部性別平等教育委員會調查三個月後，認定未違反性別平等教育法，葉隨即辭職。當事人Ｙ女昨天現身，痛批調查結果讓她徹底崩潰，她已到北檢控告葉丙成違反個資法。台大學生會呼籲教育部退回報告、重啟獨立調查。
台北地檢署昨證實，日前已接獲告發，依程序分他字案調查。
葉丙成今年四月在臉書貼文涉及洩漏性平案學生個資，性平會調查結果卻認定未違性平法。台大學生會對調查結果表示不滿，昨在立法院召開記者會，當事人Ｙ女指出，葉丙成兩次發布聲明，「沒有一次是對著我道歉，對不起三個字從沒說出口、也不敢說出口」。
她更批教育部硬是拖到三個月期限還做出這樣的結果，不只社會不能接受，她也徹底崩潰。Ｙ女表示，七月初已到北檢控告葉丙成違反個資法，目前靜待北檢調查。
教育部長鄭英耀日前在立法院教育文化委員會提到葉丙成案時，稱此事是他心中的痛，Ｙ女質問「鄭英耀部長，請問您到底在痛什麼？」她強調，性犯罪被害人的隱私，是每個人都不能踩過的倫理道德底線，「你的痛不但廉價，而且虛假」。
新北市議員黃淑君則說，Ｙ女八月八日被要求到教育部協助說明，期間由她陪同。Ｙ女當時情緒不穩，沒有任何諮商師、心輔人員在旁協助，結果調查三個月後，竟指葉丙成根本不在調查範圍，「這樣的說法非常可笑」。
立委范雲說，她擔心本次教育部對個案的法律解釋將造成通案影響，未來各級校園中，只要不是在嚴格意義上參與案件的人員，就算是透過非公開的各種管道得知學生個資，都不用保密也不用被罰，這種限縮法律的解釋，許多學者、基層教師組織都表達不認同。
台大學生會長陳柏承批評，教育部的調查結果是知法玩法的推卸，刻意把問題拆開、制度性切割責任，荒謬地宣稱葉沒有違法。學生會呼籲，教育部應退回報告、重啟獨立調查，並對個資外洩問題依法究責，同時修法補足現行漏洞。
對此，教育部澄清，部內性平會組成多元且審議程序獨立，成員包含教育人員、專家學者、學生與民間團體代表。Ｙ女稱此案已提告，教育部表示將會配合檢調單位調查，並依法議處，同時會依照公務員服務法及相關規範，釐清葉丙成是否涉及損害公務員名譽及政府信譽。
