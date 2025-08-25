快訊

Y女到北檢控告葉丙成違反個資法 教育部：積極配合調查

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部日前認定葉丙成洩密案未違反性平法，台大學生會不滿決議，今日召開記者會。本報資料照片
教育部政務次長葉丙成涉性平案洩密，教育部性別平等教育委員會調查後，認定此案未違反性別平等教育法。台大學生會不滿調查結果，今日召開記者會要求退回報告，當事人Y女更提及，她已到北檢控告葉丙成違反個資法，對此，教育部表示尊重，會積極配合檢調單位調查。

教育部日前認定葉丙成洩密案未違反性平法，台大學生會不滿決議，今日召開記者會，呼籲教育部應退回報告、重啟獨立調查，並對個資外洩問題依法咎責，同時修法補足現行漏洞。當事人Y女本人亦親自到場，表示7月初已經就此事到北檢以違反個資法為由提告，目前靜待北檢調查。

教育部今晚回應，強調性平會組成多元且審議程序獨立，成員包括教育人員、專家學者、學生與民間團體代表。為確保審議過程公正，各單位主管依行政程序法第33條規定已申請迴避。

Y女表示已對此案提告，教育部說明，葉丙成取得相關資料的途徑，並非源自教育部執行公務所持有資料，教育部尊重當事人循司法途徑救濟，積極配合檢調單位調查。另依公務員服務法及相關規範，釐清其是否涉及損害公務員名譽及政府信譽，並依法處理。

教育部表示，已接收各界檢討建議，將持續秉持依法行政、程序正義原則，審慎處理與性平法有關的案件，強化實務指引、宣導與制度優化，保障當事人權益與性別正義。

個資 教育部 葉丙成

