開學倒數「找嘸師」？傳全台有2600教師職缺 教育部澄清：是缺1429代理師

剩一周就要開學，有媒體報導，全國各校仍有約2600個教師職缺。對此，教育部澄清該統計數據不符實際情況，目前全國公立國中小共3303校、有1429個代理教師缺，教育部將持續鼓勵地方政府建立代理教師聘任誘因機制，以提升續聘意願。

針對媒體報導全國各校至今還缺2600名教師，教育部說明，媒體資料來源是依據教師選聘網站內各教育階段別職缺刊登數的統計數據，惟該資訊是統計職缺的「刊登數」，未能反映刊登後之「錄取」狀況，且如有多次招考情形，其「刊登數」亦會多次計入，因此該數據尚非可精準反應現場開學前實際教師缺額情形。

國教署向地方政府了解開學前代理教師甄聘狀況，並於8月22日邀集各地方政府召開開學前教學人力整備會議，逐縣市了解代理教師甄聘情形，截至8月25日各地方政府回報統計數據，全國公立國中小共有3303校，代理教師缺額約1429名。

面對代理教師招聘狀況，教育部除逐日逐縣市瞭解招聘進度及提供必要協助外，持續鼓勵地方政府建立代理教師聘任誘因機制以提升續聘意願，如正式教師甄選加分、營造友善教學環境、強化校內行政支援體系、校群合聘補助交通費等。另外，地方政府如尚有缺額，教育部除引導其招募教師外，亦可研議採校內教師、跨校教師或退休教師兼課等彈性調度機制辦理。

