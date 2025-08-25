快訊

校園濫訴摧毀校園信任 全教產呼籲增訂「冤獄賠償條款」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教產指出，現在教師教學負擔越來越多，未見實質改善，校園濫訴更讓基層教師人人自危，以往的熱情教學的老師現在只求自保。本報資料照片
全教產今日出席教育部主辦的「教育部長與國民中小學教學現場教師座談會」，呼籲教育部應改善校園濫訴問題，尤其應針對教師增訂「冤獄賠償條款」，若因校事會議遭暫時停聘，調查後又發現無事實，應提供救濟管道以挽回名譽、財產與身心損失。此外，匿名檢舉應由上層管理把關，明顯濫訴就不該受理，否則是徒增教學現場困擾。

教育部今日於板橋海山國小召開教學現場座談會，會中進行「校事會議（濫訴）之檢討情形」業務報告，全教產共有5位來自新北、桃園、台中、屏東、花蓮的縣市工會代表參與座談，提及教師教學負擔越來越多，未見實質改善，校園濫訴更讓基層教師人人自危，以往的熱情教學的老師現在只求自保。

對此，全教產建議，應於「教師法」及「教師解聘辦法」增訂「冤獄賠償條款」，現行教師若遭暫時停聘，即使最後無事實證據，仍蒙受名譽、財產與身心損失，包括研究加給、獎金、年資等受害均無補救。此外，考核獎金制度缺乏彈性，教師若因暫時停聘，可能導致全年獎金與加給歸零，即使後來平反也無法挽回。

全教產也提到，匿名檢舉的受理應該由上層管理把關，明顯濫訴就應該不受理，不應所有投訴都來文要求學校調查及回覆，徒增現場困擾。

全教產指出，有南部教師遭家長濫訴，往返教育部、縣市政府與學校3個月、耗費調查經費20萬元，最後調查不成立，老師已經崩潰、校園信任已被摧毀，這些都無法平反，而調查經費部分還得由學校自籌，等同犧牲學生午餐、社團與展演經費，部分學校甚至挪用家長會經費，極其荒謬。

全教產呼籲，教育部應誠實面對問題，務實解決基層困難，尤其校事會議制度必須改革，教育環境的崩解將是嚴重的國安問題，請教育部積極解決問題。

教師 校園 教育部

