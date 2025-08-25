教育部辦中小學座談 全教總批：避談人力短缺核心問題

教育部今日舉辦教育部長與國民中小學教學現場教師座談會議，全教總表示，過去早已對各議題做出具體論述與主張，但教育部只聽不做。如今教育現場人力短缺，全教總提出多項建議，包含調升職務加給、調降班級人數與教師基本授課節數，以及建立防堵校園濫訴的守門機制，讓教師能夠安心教學。

全教總今參與教育部主辦的中小學教師座談，批評座談議程刻意避談當前教學人力嚴重短缺的核心問題，如果政府無法正視並解決這個根本問題，毫無實質意義。

而針對人力短缺的現況，全教總呼籲政府應立即集中資源投入改善教師工作環境，採取行動扭轉當前的不利局面。首先是制度化調整教師薪資與福利，且兼任主管職務者、導師及擔任特殊教育者的職務加給應一致調升。

此外，全教總建議，應降低班級人數與調整教師基本授課節數，以實現落實精緻化教學，建議教育部調降國中小每班學生人數至每班25人或20人，公、私立高級中等學校應朝向降至每班30人、40人，並將現行國中小教師基本授課節數，從16到20節調降至14到18節。

同時，面對層出不窮的校園安全事件，全教總呼籲政府提出學務人力改善計畫，並增設專職專責的校安人力，建立明確的應變流程，以確保校園安全，保護師生權益。

教學現場近年屢次反映，校園校事會議濫訴問題讓教師人人自危。全教總提到，「校事會議」原意是處理不適任教師，但調查顯示，真正達到解聘標準的案件不多，過多的無理濫訴讓學校疲於奔命、資源耗盡。且「校事會議」迫使教師採取消極保守的管教方式，多數教師坦言因此降低自身對教職的職業認同，甚至不會鼓勵子女從教，恐將加速優秀教師流失，對教育人力永續發展造成深遠負面影響。

全教總呼籲，政府應建立防堵濫訴的守門機制，對於明顯屬於主觀情緒或缺乏事實基礎的匿名投訴，明定學校駁回機制，避免啟動無謂的行政調查程序。且應借鏡國外經驗，保障教師專業自主。請參考日、韓等國的法案經驗，立法保障教師的教學專業空間，減少來自外部不當的干涉與騷擾，讓教師能安心教學、專心備課。

