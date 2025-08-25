快訊

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

續查台師大女足吸血案！教練周台英涉詐欺侵占 遭北檢搜索約談

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

聽新聞
0:00 / 0:00

教育部辦中小學座談 全教總批：避談人力短缺核心問題

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總今參與教育部主辦的中小學教師座談，批評座談議程刻意避談當前教學人力嚴重短缺的核心問題，如果政府無法正視並解決這個根本問題，毫無實質意義。圖為全教總理事長侯俊良。圖／聯合報系資料照片
全教總今參與教育部主辦的中小學教師座談，批評座談議程刻意避談當前教學人力嚴重短缺的核心問題，如果政府無法正視並解決這個根本問題，毫無實質意義。圖為全教總理事長侯俊良。圖／聯合報系資料照片

教育部今日舉辦教育部長與國民中小學教學現場教師座談會議，全教總表示，過去早已對各議題做出具體論述與主張，但教育部只聽不做。如今教育現場人力短缺，全教總提出多項建議，包含調升職務加給、調降班級人數與教師基本授課節數，以及建立防堵校園濫訴的守門機制，讓教師能夠安心教學。

全教總今參與教育部主辦的中小學教師座談，批評座談議程刻意避談當前教學人力嚴重短缺的核心問題，如果政府無法正視並解決這個根本問題，毫無實質意義。

而針對人力短缺的現況，全教總呼籲政府應立即集中資源投入改善教師工作環境，採取行動扭轉當前的不利局面。首先是制度化調整教師薪資與福利，且兼任主管職務者、導師及擔任特殊教育者的職務加給應一致調升。

此外，全教總建議，應降低班級人數與調整教師基本授課節數，以實現落實精緻化教學，建議教育部調降國中小每班學生人數至每班25人或20人，公、私立高級中等學校應朝向降至每班30人、40人，並將現行國中小教師基本授課節數，從16到20節調降至14到18節。

同時，面對層出不窮的校園安全事件，全教總呼籲政府提出學務人力改善計畫，並增設專職專責的校安人力，建立明確的應變流程，以確保校園安全，保護師生權益。

教學現場近年屢次反映，校園校事會議濫訴問題讓教師人人自危。全教總提到，「校事會議」原意是處理不適任教師，但調查顯示，真正達到解聘標準的案件不多，過多的無理濫訴讓學校疲於奔命、資源耗盡。且「校事會議」迫使教師採取消極保守的管教方式，多數教師坦言因此降低自身對教職的職業認同，甚至不會鼓勵子女從教，恐將加速優秀教師流失，對教育人力永續發展造成深遠負面影響。

全教總呼籲，政府應建立防堵濫訴的守門機制，對於明顯屬於主觀情緒或缺乏事實基礎的匿名投訴，明定學校駁回機制，避免啟動無謂的行政調查程序。且應借鏡國外經驗，保障教師專業自主。請參考日、韓等國的法案經驗，立法保障教師的教學專業空間，減少來自外部不當的干涉與騷擾，讓教師能安心教學、專心備課。

教師 人力 全教總

延伸閱讀

非屬體制內！北市逾500代理教師領不到敬師禮金 教育局允評估

葉丙成涉性平案洩密 Y女告發違反個資法 北檢分案調查

Y女控舍監涉性騷還擔任宿舍輔導員 台大：已調整工作職務

「葉丙成性平報告」避重就輕 臺大學生會批教育部卸責

相關新聞

葉丙成從未說「對不起」 Y女現身說法、已向北檢提告

教育部政務次長葉丙成涉性平案洩密，教育部性別平等教育委員會調查3個月後，認定此案未違反性別平等教育法，葉隨即辭職。對此，...

非屬體制內！北市逾500代理教師領不到敬師禮金 教育局允評估

9月敬師月即將到來，北市今年擴大發放敬師禮金，卻有逾500名代理教師是由教育局增聘，不屬編制內無法領到禮金。議員認為，應...

教育部辦中小學座談 全教總批：避談人力短缺核心問題

教育部今日舉辦教育部長與國民中小學教學現場教師座談會議，全教總表示，過去早已對各議題做出具體論述與主張，但教育部只聽不做...

提供客製化學習路徑讓每堂課都有學習 台南這群老師做到了

台南市教育局推動108課綱素養教育改革，投入差異化教學，許多老師改變傳統教學方式，做到了讓孩子每堂課都有學習，其中24位...

葉丙成涉性平案洩密 Y女告發違反個資法 北檢分案調查

教育部政務次長葉丙成涉性平案洩密，教育部性別平等教育委員會調查後認定未違反性別平等教育法，對此，當事人Y女今表示，7月初...

冷門族語師資少難開課 新北首推跨語別授課盼解困境

原住民族語文是原民文化重要根基，但因師資不足，又受限於中央規定原住民語老師，不得跨語別授課，許多語別在都會區難以開課。新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。