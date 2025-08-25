非屬體制內！北市逾500代理教師領不到敬師禮金 教育局允評估

9月敬師月即將到來，北市今年擴大發放敬師禮金，卻有逾500名代理教師是由教育局增聘，不屬編制內無法領到禮金。議員認為，應盡速修定獎勵辦法讓每位教職員都能領到。教育局表示，教育部增聘計畫屬性多元，會審查這些教職員工作性質是否符合發法要點，若符合會透過專案形式來發放。

根據統計，全北市約有3萬名教職員可領到2000元敬師禮金，不過教育部在114年因應地方需求增聘代理教師，解決各地教師不足需求，其中台北市共有524名代理教師，但因為不屬於學校編制員額內的教職員工，即時在學校教、擔任導師或行政工作，也不符資格無法領取獎勵金。

議員曾獻瑩指出，這些老師同樣肩負教學與行政工作重任，全心投入校務運作，卻因制度設計缺陷無法享有同等待遇，對教育團隊士氣恐產生不利影響，呼籲教育局應檢討獎勵要點，評估增置教師納入發放對象可行性，研議出具體方案，確保這些任教師，不會因制度限制而被排除在外。

教育局表示，敬師獎勵金是依「北市教師節敬師獎勵實施要點」發放，對象限定為市立及私立高中以下學校、市立幼兒園及市立大學等「編制員額內」教職員工，教育部增置代理教師屬編制外人員，依法不在發放範圍內，現階段無法比照辦理。

主秘鍾德馨說，教育部增聘計畫涵蓋很多元屬性，包含學術研究、校安維護、專案人員等，並非所有增聘人員業務都是教職員，教育局會針對這些人員審查是否符合發法要點，若經評估符合者會透過專案方式來給予敬師禮金，盼能在9月敬師月活動發布前有個討論結果．

國教行動聯盟常務理事、台北市教師會前理事長張文昌表示，這些老師有點類似於約聘雇性質非屬編制內體系，因為他們工作性質與一般老師差異不大，修正獎勵辦法可以解決現狀，但長遠來看教育部因適時釋放編制員額給地方政府彈性調整教師編制員額，否則類似狀況恐會再發生。

