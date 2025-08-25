葉丙成涉性平案洩密 Y女告發違反個資法 北檢分案調查
教育部政務次長葉丙成涉性平案洩密，教育部性別平等教育委員會調查後認定未違反性別平等教育法，對此，當事人Y女今表示，7月初已到北檢控告葉丙成違反個資法。台北地檢署日前接獲告發已分案調查中。
台大學生會今日上午在立法院召開記者會，Y女在記者會上直指，葉丙成從未對她說出「對不起」3個字，教育部的調查態度令人心寒，延宕3個月的調查結果，忍訂葉未違反性平法，讓她徹底崩潰。
Y女已在今年7月初到北檢告葉丙成違反個資法。台北地檢署今表示，此案日前已接獲告發，依程序分他字案調查。
全案源於，台大教授葉丙成今年4月21日在社臉書等社群平台發布圖文，談論1件台大性平案，截圖中涉洩漏受害者個資，導致當事人身心受創，葉丙成直到立委連署譴責才刪文。
性平調查報告結果認為，葉丙成非性平案調查成員或主管，不適用性平法保密義務規定，也無違反運用不對等權利地位，影響被害人受教權等情形；葉丙成貼文所附對話截圖，雖經遮蔽處理，但仍隱約可辨識學生姓名，此是否涉及違反個資法，非性平會審議範圍。
