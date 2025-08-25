提供客製化學習路徑讓每堂課都有學習 台南這群老師做到了

台南市教育局推動108課綱素養教育改革，投入差異化教學，許多老師改變傳統教學方式，做到了讓孩子每堂課都有學習，其中24位教師獲得民間單位頒獎肯定。教育局也利用暑期辦數位學習平台實作工作坊，全面提升數位教學知能。老師今分享，差異化教學有如為孩子提供了客製化學習路徑，每堂課都有學習。

教育局表示，數位融入課中差異化教學是未來教育的趨勢，透過數位工具與平台的運用，教師能更有效地兼顧學生學習能力的差異及個別化學習需求，提供即時診斷與回饋，進而提升學生的學習動機與成效。

竹橋國中老師沈孟樺分享，將考試卷改為均一的線上練習後，明顯提升學生學習動機，有學生甚至主動分享使用心得，讓課堂開始改變，並搭配其他資源，實現適性個別學習，看見學生互相教學討論，令人歡喜。

左鎮國中老師陳胤慈說，執行差異化教學讓課堂風景煥然一新，每名學生都能有符合自己程度的學習內容，老師也能重新調整課堂流程與時間規畫，給予不同學生的陪伴、精進需求和互動溝通等，也改變了教學和老師的心情與心境。

新營國小教師團隊成立數學課中差異化教學社群共同備課，錄製教學影片，並設計配套的學習單式講義與練習題。主任莊蕙元表示，透過分組差異化教學，為不同學習進度的孩子提供了客製化的學習路徑，幫助每位孩子掌握學習節奏，累積學習自信心並培養自學力。

安南國中老師陳盈全分享，數位教學影片的可回放性，降低學生在學習上的壓力，提升學習動機與參與度。藉由平台進行即時診斷與回饋，也可了解學生學習狀況，即時調整策略。

教育局長鄭新輝指出，為進一步推動數位學習與差異化教學的普及與深化，日前舉辦工作坊，讓國高中小校長、候用校長及各駐區督學更深入瞭解三大數位學習平台的操作與應用，自己也參加，感受新世代的課堂學習模式。

教育局表示，南市24位教師積極投入差異化教學，展現卓越成效，日前獲得長期關注教育的亦欣企業董事長方慶榮頒贈各1萬元獎勵金肯定。

