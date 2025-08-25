冷門族語師資少難開課 新北首推跨語別授課盼解困境

原住民族語文是原民文化重要根基，但因師資不足，又受限於中央規定原住民語老師，不得跨語別授課，許多語別在都會區難以開課。新北市教育局經多月與中央溝通協調，建立「原民語跨語別授課機制」，為族語教育帶來新契機。

據原住民族語言研究發展基金會分析報告，全台多個語別如恆春阿美語、澤敖利泰雅語、四季泰雅語、宜蘭澤敖利泰雅語、汶水泰雅語、萬大泰雅語、中排灣語、丹群布農語、卡群布農語、卓群布農語、巒群布農語、南王卑南語、知本卑南語、西群卑南語、建和卑南語、東魯凱語、大武魯凱語、多納魯凱語、茂林魯凱語、萬山魯凱語、霧台魯凱語、都達賽德克語、德固達雅賽德克語、德鹿谷賽德克語等，通過高級或優級認證人數均不足百人，加上必須完成研習與取得教學證書，讓各校族語師資每年媒合都面臨瓶頸。

新北教育局指出，過去中央規定原住民語老師不得跨語別授課，導致部分語別因師資匱乏而停滯。新北市提出由原住民族委員會審查教師跨語別授課能力的模式，補足人力缺口。此舉不僅解決師資不足問題，也確保學生的學習不中斷，為族語傳承找到新的出路。

新北教育局長張明文強調，新北市承擔教育現場責任，確保每一位選修族語課程學生，都能找到合格師資。所有跨語別授課案件都會逐一審核，確認教師具備相應語言能力與教學適切性，讓每一種語言都能被看見與聽見。未來除持續加強實體師資媒合、推動直播共學與跨縣市遠距授課外，也結合文化推廣與教學支持，打造友善且永續的多語教育環境。

