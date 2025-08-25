冷門族語師資少難開課 新北首推跨語別授課盼解困境
原住民族語文是原民文化重要根基，但因師資不足，又受限於中央規定原住民語老師，不得跨語別授課，許多語別在都會區難以開課。新北市教育局經多月與中央溝通協調，建立「原民語跨語別授課機制」，為族語教育帶來新契機。
據原住民族語言研究發展基金會分析報告，全台多個語別如恆春阿美語、澤敖利泰雅語、四季泰雅語、宜蘭澤敖利泰雅語、汶水泰雅語、萬大泰雅語、中排灣語、丹群布農語、卡群布農語、卓群布農語、巒群布農語、南王卑南語、知本卑南語、西群卑南語、建和卑南語、東魯凱語、大武魯凱語、多納魯凱語、茂林魯凱語、萬山魯凱語、霧台魯凱語、都達賽德克語、德固達雅賽德克語、德鹿谷賽德克語等，通過高級或優級認證人數均不足百人，加上必須完成研習與取得教學證書，讓各校族語師資每年媒合都面臨瓶頸。
新北教育局指出，過去中央規定原住民語老師不得跨語別授課，導致部分語別因師資匱乏而停滯。新北市提出由原住民族委員會審查教師跨語別授課能力的模式，補足人力缺口。此舉不僅解決師資不足問題，也確保學生的學習不中斷，為族語傳承找到新的出路。
新北教育局長張明文強調，新北市承擔教育現場責任，確保每一位選修族語課程學生，都能找到合格師資。所有跨語別授課案件都會逐一審核，確認教師具備相應語言能力與教學適切性，讓每一種語言都能被看見與聽見。未來除持續加強實體師資媒合、推動直播共學與跨縣市遠距授課外，也結合文化推廣與教學支持，打造友善且永續的多語教育環境。
📖對身為大學生、碩博士生的你來說，ChatGPT是Deadline當天拯救你的作業幫手，還是大小事都能請教的生活顧問？
udn文教誠摯邀請您填寫【生成式AI闖入校園：大學、碩博士在學生使用AI工具的習慣】問卷
▪軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」
▪國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了
▪請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果
▪大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團
▪不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言