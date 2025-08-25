颱風豪雨災損 教部減免租金、簡化房屋修復申請

因颱風娜丹娜絲及728豪雨造成嘉義、台南、高雄等地災情，教育部啟動學產不動產4大協助措施，包括配合災歉減免租金、簡化房屋修復申請、優先處理災損案件、暫緩欠費催繳。

颱風丹娜絲於7月上旬襲台，南部地區自7月28日起降下多日豪雨，教育部今天發布新聞稿指出，因應颱風和豪雨造成的災情，將啟動學產不動產4大協助措施。

為減輕國有學產土地承租人負擔，教育部將配合災歉減免租金，若受災地區國有學產耕地、養地、農作地、畜牧地、養殖地遇有作物、產物毀損或歉收等情形，教育部將配合鄉（鎮、市、區）公所耕地租佃委員會議定結果辦理租金減免（收）。

教育部也同意國有學產土地上承租人於原使用範圍內，辦理地上房屋修復或鐵皮修建，免逐案申請核發土地使用權同意書，簡化作業程序，加速重建工作。

國有學產土地的承租人如因災損申辦農民保險、農業保險或請領災損補助等案件，教育部將協助優先處理，主動提供租約給承租人向地方政府申辦；另外，於災後復原工作期間，教育部也暫緩辦理受災地區承租人、占用人欠費（租金或使用補償金）的催繳作業。

