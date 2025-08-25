快訊

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

續查台師大女足吸血案！教練周台英涉詐欺侵占 遭北檢搜索約談

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

颱風豪雨災損 教部減免租金、簡化房屋修復申請

中央社／ 台北25日電

因颱風娜丹娜絲及728豪雨造成嘉義、台南、高雄等地災情，教育部啟動學產不動產4大協助措施，包括配合災歉減免租金、簡化房屋修復申請、優先處理災損案件、暫緩欠費催繳。

颱風丹娜絲於7月上旬襲台，南部地區自7月28日起降下多日豪雨，教育部今天發布新聞稿指出，因應颱風和豪雨造成的災情，將啟動學產不動產4大協助措施。

為減輕國有學產土地承租人負擔，教育部將配合災歉減免租金，若受災地區國有學產耕地、養地、農作地、畜牧地、養殖地遇有作物、產物毀損或歉收等情形，教育部將配合鄉（鎮、市、區）公所耕地租佃委員會議定結果辦理租金減免（收）。

教育部也同意國有學產土地上承租人於原使用範圍內，辦理地上房屋修復或鐵皮修建，免逐案申請核發土地使用權同意書，簡化作業程序，加速重建工作。

國有學產土地的承租人如因災損申辦農民保險、農業保險或請領災損補助等案件，教育部將協助優先處理，主動提供租約給承租人向地方政府申辦；另外，於災後復原工作期間，教育部也暫緩辦理受災地區承租人、占用人欠費（租金或使用補償金）的催繳作業。

災損 教育部 承租人

延伸閱讀

「葉丙成性平報告」避重就輕 臺大學生會批教育部卸責

葉丙成從未說「對不起」 Y女現身說法、已向北檢提告

周三後颱風恐發展 吳聖宇：下周起台灣南邊熱帶擾動是否北調需觀察

13萬片光電板颱風吹壞 堆在滯洪池！網酸：支持綠電的帶回家

相關新聞

葉丙成從未說「對不起」 Y女現身說法、已向北檢提告

教育部政務次長葉丙成涉性平案洩密，教育部性別平等教育委員會調查3個月後，認定此案未違反性別平等教育法，葉隨即辭職。對此，...

非屬體制內！北市逾500代理教師領不到敬師禮金 教育局允評估

9月敬師月即將到來，北市今年擴大發放敬師禮金，卻有逾500名代理教師是由教育局增聘，不屬編制內無法領到禮金。議員認為，應...

教育部辦中小學座談 全教總批：避談人力短缺核心問題

教育部今日舉辦教育部長與國民中小學教學現場教師座談會議，全教總表示，過去早已對各議題做出具體論述與主張，但教育部只聽不做...

提供客製化學習路徑讓每堂課都有學習 台南這群老師做到了

台南市教育局推動108課綱素養教育改革，投入差異化教學，許多老師改變傳統教學方式，做到了讓孩子每堂課都有學習，其中24位...

葉丙成涉性平案洩密 Y女告發違反個資法 北檢分案調查

教育部政務次長葉丙成涉性平案洩密，教育部性別平等教育委員會調查後認定未違反性別平等教育法，對此，當事人Y女今表示，7月初...

冷門族語師資少難開課 新北首推跨語別授課盼解困境

原住民族語文是原民文化重要根基，但因師資不足，又受限於中央規定原住民語老師，不得跨語別授課，許多語別在都會區難以開課。新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。