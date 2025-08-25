快訊

「葉丙成性平報告」避重就輕 臺大學生會批教育部卸責

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
葉丙成性平案調查報告惹議，臺大學生會今天在立法院召開記者會，對教育部性平會長達三個月調查結果表達強烈不滿。台大學生會與當事人丫女（中）、新北市黃淑君議員、立法委員范震提出三大訴求。記者邱德祥／攝影
葉丙成性平案調查報告惹議，臺大學生會今天在立法院召開記者會，對教育部性平會長達三個月調查結果表達強烈不滿。台大學生會與當事人丫女、新北市黃淑君議員、立法委員范震提出三大訴求：

1.退回報告、重激獨立調查：完整釐清葉前次長如何取得當事學生個資、保密義務適用與失職責任。

2、依法兜資、明確處置：對已發生的個資外洩追究行政與法律責任，教育部提出具體懲處與改進。

3、修法補漏洞：明確負保密義務的主體與範圍、強化校園個資保護與被害人隱私救濟機制。

當事學生丫女表示：「今天我站在這裡,不是因為願意,而是因為教育部性平會的調查結果，讓我再一次被迫成為新聞對象。這份報告對事實調查選擇性忽略、對加害人過度美化、對法條規範避重就輕，卻對性侵害犯罪被害人連最基本的隱私與尊嚴毫無保護。我的個資不只被洩漏，還被反覆消費。」

丫女強調，「教育部歷時三個月的調查，只留下粉飾太平、推諉卸責，最後還上演惺惺相惜、歌功頃德，卻要我一個學生獨自承擔所有後續壓力與攻擊威脅，這是教育部要告訴社會性平教育的走向嗎？」

臺大學生會會長陳相承直指葉丙成卸責，並表示教育部至今仍欠社會與被害人一個負責任的交代，「發言毫無誠意，道歉遙遙無期」。學生會將持續陪同當事學生，要求教育部正視制度失靈，要求真相不能打折，責任不能閃避，制度不能失靈。

葉丙成性平案調查報告惹議，臺大學生會今天在立法院召開記者會，對教育部性平會長達三個月調查結果表達強烈不滿。台大學生會與當事人丫女（右）、新北市黃淑君議員、立法委員范震提出三大訴求。記者邱德祥／攝影
葉丙成性平案調查報告惹議，臺大學生會今天在立法院召開記者會，對教育部性平會長達三個月調查結果表達強烈不滿。台大學生會與當事人丫女（右二）、新北市黃淑君議員、立法委員范震提出三大訴求。記者邱德祥／攝影
