葉丙成從未說「對不起」 Y女現身說法、已向北檢提告

教育部政務次長葉丙成涉性平案洩密，教育部性別平等教育委員會調查3個月後，認定此案未違反性別平等教育法，葉隨即辭職。對此，台大學生會今日上午在立法院召開記者會，當事人Y女本人親自到場，指出葉丙成從未對她說出「對不起」3個字，教育部的調查結果也讓她徹底崩潰。教育部長鄭英耀日前曾提葉丙成案是他心中的痛，更讓Y女不禁對此質疑：「您到底在痛什麼？」

葉丙成今年4月的臉書貼文涉及洩漏性平案學生個資，性平會調查結果指出葉不適用性平法第23條第2項保密義務規定，認定未違性平法，教育部同時指出，將依照公務員服務法及相關規範，進一步釐清葉丙成行為是否涉及損害公務員名譽及政府信譽。葉丙成隨後並請辭。

台大學生會對於這項進行3個月的調查結果表示不滿，今日上午在立法院召開記者會。當事人Y女現身說法，強調葉丙成兩次發布聲明，「沒有一次是對著我道歉，『對不起』3個字從沒說出口、也不敢說出口」。她更指教育部在調查過程中的態度令人心寒，硬是拖到3個月的期限還做出這樣的結果，不只社會不能接受，她也徹底崩潰。

Y女表示，7月初已經就此事到北檢以違反個資法為由提告，目前靜待北檢調查。她亦點名台大，性平案當事人舍監已經以跟騷法起訴，但至今還在台大擔任宿舍輔導員，呼籲台大應立刻停止其職務，不要將風險轉嫁到下個學生身上。

鄭英耀日前在立法院教育文化委員會提到葉丙成案時，一度差點哽咽，並稱此事是他心中的痛。Y女今日直言：「鄭英耀部長，請問您到底在痛什麼？」她強調，性犯罪被害人的隱私，是每個人都不能踩過的倫理道德底線，「你的痛不但廉價，而且虛假。」

新北市議員黃淑君則說，Y女8月8日被要求到教育部協助說明，期間由她陪同。Y女當時情緒不穩，沒有任何諮商師、心輔人員在旁協助，結果調查3個月後，結果竟指葉丙成根本不在調查範圍，「這樣的說法非常可笑」。

立委范雲擔心，本次教育部對個案的法律解釋將造成通案影響，未來各級校園中，只要不是在嚴格意義上參與案件的人員，就算是透過非公開的各種管道得知學生個資，都不用保密也不用被罰，這種限縮法律的解釋，許多學者、基層教師組織都表達不認同。

台大學生會長陳柏承批評，教育部的調查結果是知法玩法的推卸，刻意把問題拆開、制度性切割責任，荒謬地宣稱他沒有違法。而事件爆發至今，葉丙成從未對當事人親口道歉，調查報告出來後的回應也看不到他意識到錯誤，而是用模稜兩可的文字逃避現實。

陳柏承呼籲，教育部應退回報告、重啟獨立調查，並對個資外洩問題依法咎責，同時修法補足現行漏洞。 台大學生會今日上午在立法院召開記者會，當事人Y女本人親自到場。記者邱德祥／攝影

