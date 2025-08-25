聽新聞
為杏壇留才 北市祭校長久任獎金

聯合報／ 記者洪子凱王慧瑛／連線報導
北市為留住人才，針對公立學校校長1任4年，新學年對服務年資滿4、8、12、16、20、24年的校長頒發久任獎章獎金，從5千元至2萬元不等。台記者楊正海/攝影
教育現場壓力日增，近年不少校長選擇提早退休北市為留住人才，針對公立學校校長1任4年，新學年對服務年資滿4、8、12、16、20、24年的校長頒發久任獎章獎金，從5千元至2萬元不等，今年將有54位校長受惠。校長團體說，治校勞心勞力，需要被提振士氣。

北市教育局統計，近3年退休校長高中有11人、國中8人、國小15人，均非屆齡，近年屆齡退休減少，大多是接近退休年齡且服務屆滿順勢退休，退休高峰約60歲，有不少校長選擇轉私校或其他私人教育機構。

一名資深校長透露，提早退休考量包含家庭、健康、待遇等，有人轉戰私校尋求職涯第二春，相較之下，公校辦學壓力雖不比私校大，但經費有限，且受限於教育局、教師會、家長會，加上北市受關注度高，一有狀況就引來媒體、議員關切，「好事傳不開，壞事傳千里」，甚至遭受處分，讓辦學認真校長感到心寒。

北市國小校長協會理事長張素花說，北市教育環境相當高壓，家長對學校、老師要求高，這些壓力也會落在校長肩上。

為幫兢兢業業的校長打氣，北市教育局長湯志民表示，依據今年7月頒訂的北市各級學校及幼兒園特殊優良校（園）長獎勵要點，任滿4、8、12、16、20、24年的校長，即可獲鐸光紀念章，還有5千至2萬元不等獎金。

但因獎勵未溯及既往，有校長年資超過20年，卻無法領取獎章及獎金，須等符合門檻年資才能拿到，被質疑配套不夠完善。教育局解釋，若校長年資未達下一階段門檻就退休，可回溯前一門檻審查，通過即核發獎勵。

北市國小學生家長聯合會總會長蕭雯謙說，此一獎勵措施獎金有限，最重要是給校長肯定，鼓舞有熱忱者續留崗位上。議員顏若芳建議，除校長外，可考慮對資深教師也有相對獎勵，留住人才須從制度面做起。

對此，相鄰的新北教育局長張明文說，教育問題不會是單一縣市，第一線校長確實心力交瘁，有關校長留任的獎金制度，希望中央來做較能一致，才是長遠之計。

新北教育局統計近3年校長退休情況，今年退休17人，提前退休有10位，平均退休年齡61.24歲。去年退休20位，其中提前退休占14人，平均退休年齡60.2歲。前年退休11人，其中提前退休8位，平均退休年齡59.4歲。近3年整體平均退休年齡在60歲上下。

