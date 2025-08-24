校長留才北市祭出久任獎章獎金 新北：盼全國建立一致性福利待遇機制

校長工作壓力倍增，近年不少公立校長選擇提早退休，或轉戰私校，北市近3年累計34名校長退休，都不是屆齡，為鼓勵公立學校校長留下來繼續打拚，教育局今年8月起針對服務4、18、16、24年校長頒發久任獎章獎金，可獲5000至2萬元獎金。

對此，相鄰的新北教育局長張明文說，教育問題不會是單一縣市，第一線校長確實心力交瘁，為校長增福利待遇一事，希望中央來做才能一致且長治久安。

新北教育局強調，有關校長留任的獎金制度，建議全國建立一致性的福利待遇機制，讓各縣市校長都能在穩定支持下專注於教育專業，才是長遠之計，亦能保障校園發展與學生受教權。

新北市教育局統計近3年校長退休情況，今年退休17人，其中提前退休有10位，平均退休年齡61.24歲。去年退休20位，其中提前退休占14人，平均退休年齡60.2歲。前年退休11人，其中提前退休8位，平均退休年齡59.4歲。近3年整體平均退休年齡在60歲上下，提前退休多屬完成年資或個人生涯規畫，未呈現異常或大幅提早退休趨勢。

張明文觀察，校長要扛治校重擔，工作責任重大，除需兼顧行政管理、課程發展與社區期待，部分校長已達可退休年資後，基於生活品質、健康狀況或家庭照顧需求，選擇提前退休，規畫開展第二階段生涯。

要如何提供具體措施激勵校長士氣？新北教育局表示，為支持校長持續投入教育，教育局近年推動多項具體措施，包含暢通溝通管道，每年定期辦理分區校長會議、九大區中心學校會議及全市校長會議，針對校長提案即時研討並調整政策。專業支持系統方面，與新北市中小學校長協會合作，推動校長職涯、法律及校務管理支持，並建立「初任校長師徒制」協助新進校長快速適應。

在實質獎勵與專業增能方面，推薦績優校長參與卓越領導獎、師鐸獎等國家級獎項，並持續挹注校務發展經費、推動行政減壓及數位化措施，降低繁瑣負擔。今年更推出實用型行政工具書《行政減量AI手冊》及「AI智慧秘書」協助學校行政團隊提升AI應用與數位治理效能，幫助校長教育治理全新進化。

