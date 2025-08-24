快訊

獨／劉世芳快閃金門 對於罷免議題低調不受訪機場大玩躲貓貓

午後雷聲打不停…台南安定降下冰雹 居民驚呼：下大冰塊了！

大雨狂炸「5縣市」 2地區暴雨下到晚間慎防溪水暴漲

校長留才北市祭出久任獎章獎金 新北：盼全國建立一致性福利待遇機制

聯合報／ 記者王慧瑛洪子凱／連線即時報導
今年8月1日，新北有19位新任校長及園長上任，將扛起治校重擔。圖／新北教育局提供
今年8月1日，新北有19位新任校長及園長上任，將扛起治校重擔。圖／新北教育局提供

校長工作壓力倍增，近年不少公立校長選擇提早退休，或轉戰私校，北市近3年累計34名校長退休，都不是屆齡，為鼓勵公立學校校長留下來繼續打拚，教育局今年8月起針對服務4、18、16、24年校長頒發久任獎章獎金，可獲5000至2萬元獎金。

對此，相鄰的新北教育局長張明文說，教育問題不會是單一縣市，第一線校長確實心力交瘁，為校長增福利待遇一事，希望中央來做才能一致且長治久安。

新北教育局強調，有關校長留任的獎金制度，建議全國建立一致性的福利待遇機制，讓各縣市校長都能在穩定支持下專注於教育專業，才是長遠之計，亦能保障校園發展與學生受教權。

新北市教育局統計近3年校長退休情況，今年退休17人，其中提前退休有10位，平均退休年齡61.24歲。去年退休20位，其中提前退休占14人，平均退休年齡60.2歲。前年退休11人，其中提前退休8位，平均退休年齡59.4歲。近3年整體平均退休年齡在60歲上下，提前退休多屬完成年資或個人生涯規畫，未呈現異常或大幅提早退休趨勢。

張明文觀察，校長要扛治校重擔，工作責任重大，除需兼顧行政管理、課程發展與社區期待，部分校長已達可退休年資後，基於生活品質、健康狀況或家庭照顧需求，選擇提前退休，規畫開展第二階段生涯。

要如何提供具體措施激勵校長士氣？新北教育局表示，為支持校長持續投入教育，教育局近年推動多項具體措施，包含暢通溝通管道，每年定期辦理分區校長會議、九大區中心學校會議及全市校長會議，針對校長提案即時研討並調整政策。專業支持系統方面，與新北市中小學校長協會合作，推動校長職涯、法律及校務管理支持，並建立「初任校長師徒制」協助新進校長快速適應。

在實質獎勵與專業增能方面，推薦績優校長參與卓越領導獎、師鐸獎等國家級獎項，並持續挹注校務發展經費、推動行政減壓及數位化措施，降低繁瑣負擔。今年更推出實用型行政工具書《行政減量AI手冊》及「AI智慧秘書」協助學校行政團隊提升AI應用與數位治理效能，幫助校長教育治理全新進化。

教育局

延伸閱讀

校長逾20年資歷卻領不到久任年資獎勵？北市教育局曝原因 議員籲溯及既往

搶人才！北市祭久任獎金制度 盼公校校長做到屆齡退休

新北學子走入市集擺攤 10隊實戰競逐創業總決賽

公投開票結果／新北投票率近3成 新店罷免案帶動「這3區」投票率

相關新聞

校長逾20年資歷卻領不到久任年資獎勵？北市教育局曝原因 議員籲溯及既往

北市針對久任校長頒發久任獎章獎金，但卻有校長因年資非屬教育局規定年資，無法領取，議員認為，教育現場壓力越來越大校長更要承...

男童參加夏令營遭熱油燙傷！家長批處理不當、助教滑手機 中原大學坦承疏失

中原大學推廣教育處今年7月辦理料理小達人夏令營，一名8歲男童在夏令營活動，因油鍋打翻，男童身體遭嚴重燙傷，家長指控校方隱...

校長留才北市祭出久任獎章獎金 新北：盼全國建立一致性福利待遇機制

校長工作壓力倍增，近年不少公立校長選擇提早退休，或轉戰私校，北市近3年累計34名校長退休，都不是屆齡，為鼓勵公立學校校長...

祖父母節活動科教館登場 「祖孫玩AI」再現阿公阿嬤的回憶

為歡慶114年祖父母節，教育部今日於國立台灣科學教育館舉辦「祖父母節全國記者會暨園遊會活動」，同時舉行「祖孫玩AI 代間...

搶人才！北市祭久任獎金制度 盼公校校長做到屆齡退休

教育現場壓力越來越大，近年不少校長、教師選擇提早退休，北市近3年有34位校長退休，更有不少校長選擇轉任待遇更好私校，教育局為...

關稅調降恐衝擊我農業 餐盒公會：國產食材可擴及至幼兒園及高中職

風傳媒昨報導指出，經濟部內部資訊透露，台灣關稅籌碼出爐，並保證美國商品全面市場開放，包含取消農漁畜產品關稅等。餐盒業者表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。