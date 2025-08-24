校長逾20年資歷卻領不到久任年資獎勵？北市教育局曝原因 議員籲溯及既往

快訊

教育現場壓力越來越大校長更要承擔學校所有大小事，北市針對久任校長頒發久任獎章獎金，卻有資歷超過20年校長今年無法領取獎金。示意圖。本報資料照片。

北市針對久任校長頒發久任獎章獎金，但卻有校長因年資非屬教育局規定年資，無法領取，議員認為，教育現場壓力越來越大校長更要承擔學校所有大小事，應溯及既往讓校長感受到教育局的誠意。教育局表示，若校長年資未達到下一階段門檻就退休，可依法回溯前一門檻審查，通過即可核發獎勵。

根據制度校長年資只要滿4、8、12、16、20、24年校長，可以分別獲得鐸光獎章及獎金，分別是4年獲得四等獎章、8年獲得三等獎章加5000元、12年獲二等獎章加8000元、16年獲得一等獎章加1.2萬、20年獲特等紀年章加1.6萬、24年則獲得紫心紀念章加2萬元。

根據統計，台北市今年共有54位國中小校長、園長可以獲得相關殊榮，不過卻有校長年資已經超過20年，卻因不符合教育局規定年限，而無法領取獎章及獎金，必須等到符合6個門檻的年資才能拿到，也讓該校長所屬學校家長抱怨，制度配套不夠完善。

北市國小家長聯合會總會長蕭雯謙也說，資深校長待過學校比較多間遇到的狀況、處理過的問題比較多，通常在辦學上也較有經驗，家長也較為放心，不過現在也有很多優秀的新校長在辦學上有很多特色，給予學生不同教育模式。

蕭雯謙表示，不管資歷深淺其實最重要就是要將優秀、對學生有熱忱校長留在台北市，這個制度雖然拿到獎金不多，但最重要是要給予校長們肯定，也要讓年輕優秀的老師、主任願意爭取，讓校園環境更加進步。

議員顏若芳說，首都的教育是重中之重，第一線的校長必須面對學校大小事務相當辛苦，樂見教育局對於校長福利有所提升，但部分資深校長卻沒有辦法在第一年上路就拿到獎章跟獎金，建議教育局應該要全面盤整預算，給予所有符合資格的校長相對的鼓勵看肯定，讓人才願意留在台北。

顏若芳說，除了校長外老師在第一線，同樣也要面對學生及家長，教育局也可以考慮針對資深教師也有相對的獎勵，當然薪資待遇外，也應針對教育現場遇到的困境，適當的給予解決方案，留住人才，必須從制度面做起。

教育局表示，今年為首次辦理爾後會逐年檢視當年度年資滿4年、8年、12年、16年、20年及24年校資格並審查，如校長當年度退休、資遣、辭職或死亡，年資未滿規定年限且未拿過獎章者，將依該校長年資已符合紀念章資格審查，例如：校長今年剛好21年，如果23年退休，則依法規納入20年候選人資格，經審查通過，可以依法核發20年紀念章及獎金。

