男童參加夏令營遭熱油燙傷...家長批處理不當、助教滑手機 中原大學坦承疏失

吳思瑤表態不再續任民進黨團幹事長 陳培瑜請辭書記長

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中原大學料理小達人夏令男童遭全身遭嚴重燙傷，家長不滿指控隱匿傷勢延誤送醫，校方道歉坦承確有疏失難辭其咎。本報資料照
中原大學推廣教育處今年7月辦理料理達人夏令營，一名8歲男童在夏令營活動，因油鍋打翻，男童身體遭嚴重燙傷，家長指控校方隱匿傷勢、延誤送醫，未理賠意外險，處理過程說謊，校方今天表示，坦承意外「確有疏失」、難辭其咎，並對意外深感歉意。

中原大學推廣教育處7月辦理料理小達人夏令營課程，收費3060元，一名男童在夏令營發生燙傷事件，引起家長不滿，家長表示，事後才知道營隊助教在學童操作油鍋時，未在旁指導學生，逕自看手機影片，校方起初說孩子有水泡傷勢不嚴重，後來卻改口5分鐘內送醫，當要求調閱監視器，才知道監視器早已就壞掉，且保險不理賠。

中原大學表示，這起意外事件，校方進行初步調查，確認確有疏失、難辭其咎，這次意外造成學童身心影響，推廣教育處已立即檢討修正教學內容，取消由學童操作油鍋等項目，校方再次表達最深切的歉意，並將以此為鑑，強化人員與內部管理流程，不讓類似事件再度發生，提供孩童安全的學習環境。

針對這起意外發生當下，授課老師第一時間先以緊急燙傷處理、立即沖水處理，通知孩童家長，連續沖水5分鐘後即呼叫救護車，由推廣處人員陪同家長搭救護車送醫，並承諾後續醫療相關費用全數由校方負擔。

監視器影像問題，中原大學表示，廚藝教室初期經常發生廚具遺失，推廣處自行安裝監視器防止損失，之後廚具未再遺失，授課老師反映課堂涉著作權及學員個人隱私，而未查核監視器損壞，目前設備修復，已建立定期巡檢機制，防止未來類似情事發生。

校方也表示，該營隊依規定投保「公共意外責任險」，事件發生後徵詢保險理賠事宜，但保險公司回復本案不符合理賠條件，理賠範圍僅限場地因素所致事故，為補強保障，校方已做「恩慈廚藝教室」承保，提高該場地公共意外責任險保額，主動通知後續參加類似課程的家長了解。

