祖父母節活動科教館登場 「祖孫玩AI」再現阿公阿嬤的回憶

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部次長朱俊彰(右)、終身司司長梁學政體驗台灣玩具教育發展協會攤位活動。圖／教育部提供
教育部次長朱俊彰(右)、終身司司長梁學政體驗台灣玩具教育發展協會攤位活動。圖／教育部提供

為歡慶114年祖父母節教育部今日於國立台灣科學教育館舉辦「祖父母節全國記者會暨園遊會活動」，同時舉行「祖孫玩AI 代間作伙來」AI再現回憶徵件活動頒獎典禮。本次徵件獲獎者之中，有人以自製燈籠回憶與祖父母共同度過的時光，有人用AI重現阿嬤的廟會記憶，頒獎典禮後並舉辦園遊會，展現「祖孫共學」的溫馨氣氛。

今年祖父母節AI再現回憶徵件活動，以「童玩」、「台灣小吃」或「節慶／民俗活動」為主題，挖掘祖父母生命中難忘的回憶，再以AI技術生成圖片，並撰寫短文分享故事。教育部表示，本次徵件活動高中組及社會人士組共徵得202件作品，由專家學者評選出8名優勝。

教育部指出，優勝作品除了敘述祖父母過往回憶外，更多是祖父母與兒孫共同度過的難忘歡樂時光，例如〈記憶中的燈火〉從自製燈籠到熱鬧儀式，代代相傳的不只是節慶，更是家的溫度與記憶的光；〈米線的味道〉將祖孫情深藏在米線與玩具店裡，讓平凡日常化為珍貴回憶；〈鼓聲中的記憶：我與阿嬤的廟會人生〉用AI重現阿嬤的廟會記憶，祖孫攜手傳承信仰與文化，呈現溫暖的跨時代連結。

教育部也在祖父母節舉辦園遊會活動，共同設置18個攤位，包含中華祖父母關懷協會的三秒疊杯、國立台灣圖書館的祖孫併做臆物產、國立海洋科技博物館的認識台灣海域。園遊會現場並安排親子帶動跳、小丑氣球、泡泡秀等舞台表演，搭配限量闖關紀念品贈送及現場抽獎活動，獎品包含氣炸鍋、電動牙刷、筋膜槍、果汁機及超商禮券等，讓參與者滿載而歸。

教育部次長朱俊彰表示，期盼透過祖父母節系列活動，喚起大眾對「祖孫共學」及「代間教育」的重視，讓孩子們從祖輩身上學會尊重與感恩，把原本潛藏在日常的情感記憶，轉化成具體、可傳承的文化行動。

祖父母節的活動在北、中、南都有串聯活動，教育部表示，相關資訊已公布於教育部終身教育司臉書粉絲專頁「終身學習e起來」、教育部全球資訊網（https://www.edu.tw/Default.aspx）以及各縣市政府官網，歡迎民眾踴躍參與。

