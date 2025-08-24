搶人才！北市祭久任獎金制度 盼公校校長做到屆齡退休
教育現場壓力越來越大，近年不少校長、教師選擇提早退休，北市近3年有34位校長退休，更有不少校長選擇轉任待遇更好私校，為留住人才，新學年針對4、18、16、24年校長頒發久任獎章獎金，今年共有54位校長受惠。校長團體也說，北市教育環境面臨相當大壓力第一線校長肩負責任重大，需持續提升待遇來提振士氣。
根據教育局統計，近3年退休校長高中有11人、國中校長8人、國小校長15人均舉非屆齡退休，據了解，近年來屆齡退休校長比例越來越低，加上教育現場面對問題樣態越來越複雜，校長需處理學生、家長、教師的問題，叫上北市又有教師逃亡潮，代理老師也不好找，使得校長辦學壓力更大，當任期做到差不多，就選擇退休或跳槽私校辦學。
資深校長透露，多數校長無法做到屆齡退休，理由包含家庭、身體、待遇等，但評估前提都是比現階段生活來得更好，甚至有些私立學校會借重這些資深校長經驗，開出功效數倍月薪、待遇，甚至還有海外學校不惜開出高額簽約金，盼能將優秀人才帶走，提升辦學效益。
一名公私校都曾待過的退休校長也說，公校雖然辦學壓力不比私校大，但是經費有限，且受限於教育局、教師會、家長會等，加上在台北市受關注度高，常常一點事情就引來媒體、議員關切，「好是傳不開，壞事傳千里」，甚至遭到處分，讓辦學認真校長感到心寒。
北市國小校長協會理事長長張素花說，現行制度中公家機關校長的待遇與教師一致，這在全球許多國家中是罕見，北市教育環境面臨相當大壓力，民意代表可能隨時關切學校事務，家長素質較高對學校老師教學品質、孩子學習生活教育都非常關心，加上校園事件重視案件也提升，這些壓力都直接落在校長身上。
為留住人才，教育局今年定訂「各級學校及幼兒園特殊優良校（園）長獎勵要點」，只要任滿4、8、12、16、20及24年的校長，即可獲得鐸光紀念章，並獲得5000至2萬元獎金，盼能提升教育士氣，將人才留在北市。
教育局長湯志民表示，校長需確保開學前學校所有準備工作到位，包括教師到職、課程與教學設備齊全、校園安全檢查、工程完工以及學生交通安排等，為學生創造一個愉快的學習環境，工作相當辛苦，也希望透過調整獎勵制度，盼能讓校長感受到市府對於他們重視，也會針對制度面持續調整精進。
📖對身為大學生、碩博士生的你來說，ChatGPT是Deadline當天拯救你的作業幫手，還是大小事都能請教的生活顧問？
udn文教誠摯邀請您填寫【生成式AI闖入校園：大學、碩博士在學生使用AI工具的習慣】問卷
▪軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」
▪國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了
▪請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果
▪大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團
▪不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言