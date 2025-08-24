新南向國家學生8.2萬人創新高 11年增加逾2倍

根據教育部最新統計顯示，2024至2025年度大專境外學生數達12.3萬人，其中新南向國家學生數約8.2萬人，創歷年新高，11年增加逾2倍，近5年皆以越南人數居首。

教育部日前公布最新統計顯示，大專校院境外學生數在2014至2015年度有9萬3645人，之後逐年成長，到2018至2019年度達到最高的12萬9207人，2020年至2021年度（COVID-19開始流行）降到低點9萬895人，之後逐年回升，2024至2025年度已恢復到12萬3188人。

新南向國家學生數方面，教育部統計指出，2014至2015年度有2萬5289人，占整體境外生的2成7，之後逐年成長，到2024至2025年度達到8萬2622人，是歷年新高，占整體境外生的6成7，新南向國家學生數11年來增加超過2倍。

進一步分析新南向國家學生，包括越南、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度等國，教育部數據發現，108學年度（含）前新南向國家學生以馬來西亞較多，越南自109學年起（1萬7534人）躍升為新南向國家首位，之後維持首位，到113學年達到3萬9695人，5年增加超過1倍。

教育部說明，為吸引新南向國家學生來台就學，教育部推動「新南向產學合作國際專班」、「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫」、「促進國際生來台暨留台實施計畫」等，提供學校招生彈性措施，以擴充國際生源。

另外，教育部也提供多項獎助措施，並持續強化境外生輔導機制與諮詢服務，完善相關支持措施，提升新南向國家優秀學生來台就學誘因；每年也到新南向國家參加或舉辦高教展與招生宣導活動，向當地學生及家長宣傳留學台灣的相關資訊。

