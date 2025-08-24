快訊

李在明外交首站選東京棄華府！專家：韓日破冰跟台灣有關 1情況是變數

誇張顏藝在台爆紅！京扇子職人大西里枝猝逝　享年35歲

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

新南向國家學生8.2萬人創新高 11年增加逾2倍

中央社／ 台北24日電

根據教育部最新統計顯示，2024至2025年度大專境外學生數達12.3萬人，其中新南向國家學生數約8.2萬人，創歷年新高，11年增加逾2倍，近5年皆以越南人數居首。

教育部日前公布最新統計顯示，大專校院境外學生數在2014至2015年度有9萬3645人，之後逐年成長，到2018至2019年度達到最高的12萬9207人，2020年至2021年度（COVID-19開始流行）降到低點9萬895人，之後逐年回升，2024至2025年度已恢復到12萬3188人。

新南向國家學生數方面，教育部統計指出，2014至2015年度有2萬5289人，占整體境外生的2成7，之後逐年成長，到2024至2025年度達到8萬2622人，是歷年新高，占整體境外生的6成7，新南向國家學生數11年來增加超過2倍。

進一步分析新南向國家學生，包括越南、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度等國，教育部數據發現，108學年度（含）前新南向國家學生以馬來西亞較多，越南自109學年起（1萬7534人）躍升為新南向國家首位，之後維持首位，到113學年達到3萬9695人，5年增加超過1倍。

教育部說明，為吸引新南向國家學生來台就學，教育部推動「新南向產學合作國際專班」、「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫」、「促進國際生來台暨留台實施計畫」等，提供學校招生彈性措施，以擴充國際生源。

另外，教育部也提供多項獎助措施，並持續強化境外生輔導機制與諮詢服務，完善相關支持措施，提升新南向國家優秀學生來台就學誘因；每年也到新南向國家參加或舉辦高教展與招生宣導活動，向當地學生及家長宣傳留學台灣的相關資訊。

教育部 馬來西亞

延伸閱讀

傳高中以下學校取消電費補助 教部澄清：是回歸地方預算支應

美智庫：越南加速在南海填海造島 規模或很快超越中國

丹麥高中生畢業考明年英文口試可用AI 筆試須手寫應答

學界響應災後復原 正修科大挺進台南後壁修繕助重建家園

相關新聞

搶人才！北市祭久任獎金制度 盼公校校長做到屆齡退休

教育現場壓力越來越大，近年不少校長、教師選擇提早退休，北市近3年有34位校長退休，更有不少校長選擇轉任待遇更好私校，為留...

關稅調降恐衝擊我農業 餐盒公會：國產食材可擴及至幼兒園及高中職

風傳媒昨報導指出，經濟部內部資訊透露，台灣關稅籌碼出爐，並保證美國商品全面市場開放，包含取消農漁畜產品關稅等。餐盒業者表...

大學學測、分科逆轉勝！全台十大重考補習班助你成功達陣

錯過一次不代表錯過未來，「重考補習班」或許就是你翻轉人生劇本的關鍵！

校園新鮮事／嘉市吳鳳幼兒園普特融合營 孩子疊杯挑戰趣

「我原本以為自己不會，可是我做到了！」伴隨燦爛笑容，「小恩」興奮分享自己的突破。嘉義市立吳鳳幼兒園暑期在園區辦「普特融合...

傳高中以下學校取消電費補助 教部澄清：是回歸地方預算支應

新北市長侯友宜昨在校長會議爆料中央將停止補助各校電費，引起在場校長譁然。教育部今天表示，此說法非事實，事實上，114年度...

中央取消補助學校水電費 政院：本是地方責任、雙北統籌款絕夠用

教育部傳出將取消補助公私立學校電費，甚至不再補助弱勢家庭的教科書費用。行政院發言人李慧芝表示，根據「地方制度法」和「國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。