關稅調降恐衝擊我農業 餐盒公會：國產食材可擴及至幼兒園及高中職

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
我與美國對等關稅談判仍在進行中，雖經濟部否認媒體的相關報導，但仍讓產業界關心談判進度。圖／聯合報系資料照片
我與美國對等關稅談判仍在進行中，雖經濟部否認媒體的相關報導，但仍讓產業界關心談判進度。圖／聯合報系資料照片

風傳媒昨報導指出，經濟部內部資訊透露，台灣關稅籌碼出爐，並保證美國商品全面市場開放，包含取消農漁畜產品關稅等。餐盒業者表示，假如大量零關稅農產品進來，對我國農業的衝擊將是大海嘯，建議國產食材的使用可擴及到公立幼兒園和高中職，讓國人對國產食材進一步認同，學校午餐會是穩定台灣農業的力量。

風傳媒昨報導指出，據經濟部內部資訊透露，我國在8月初和華府保證，將對美國商品全面市場開放，包含取消包含小麥，玉米，大豆，乳製品，肉類與水產品、蔬菜和水果的關稅等。經濟部昨也對此澄清，台美關稅目前仍在持續協商，尚未有結論，上述報導並非事實。

全國餐盒同業公會理事長陳明信表示，2017年學校推動學校午餐全面採用國產可溯源食材政策，也就是「三章一Q」，糧食自給綠率對台灣的消費是種確保，也因為台灣位於敏感地理位置，任ˋ和風吹草動都會產生影響。假如未來真的有大量零關稅農產品進來，小農為主的台灣農業很難面對這樣的大海嘯。

陳明信指出，如何加強民眾選用在地農產品變得相當重要，畢竟衝擊在於進口產品便宜，但當糧食自給率下降到一定程度時，便不便宜就不是自己說的算了，希望談判能守住台灣農業。

陳明信強調，就營養午餐而言，目前公立中小學有180萬名學生，加上老師就是210萬人，占全台總人口近10%。如果未來上述農產品真的零關稅，政府除了補貼農民收益外，建議國產食材可擴大到公立幼兒園和高中職，使用國產食材的人數就會進一步上升到260萬人，甚至私立學校也納入的話約300萬人，這就占總人口13%，學校營養午餐一直是穩定台灣農業的堅定力量。

有農民表示，台灣農業的改革升級勢在必行，否則面對美國集團式生產的模式幾乎沒有反擊的力量，如果有老農或沒有耕作的地主能釋出土地但仍持有土地所有權下，台灣的集團式種植或許會有可能發生。

食材 美國 關稅

