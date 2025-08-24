大學學測、分科逆轉勝！全台十大重考補習班助你成功達陣

跌倒不用怕！十大大學重考補習班翻轉你的未來

考大學就像一場漫長的馬拉松，有人一次衝線成功，也有人選擇隔年再戰、全力一搏。對許多重考生來說，這一年不只是重新洗牌的機會，更是改變人生的轉捩點。想在短時間內讓學測、分科成績突飛猛進，大學重考補習班自然成了最佳選擇！不論是實力堅強的名師精準找出學習痛點，還是扎實到位的課程規劃，都能幫助學生穩步提升實力。有些補習班甚至打造安靜舒適的讀書環境，標榜「保證考上醫科、台大」，彷彿為重考生注入一劑強心針，讓備考之路更踏實、更安心。

想知道哪間重考補習班最適合你嗎？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台討論度最高的十大大學重考補習班，從台北、台中到高雄，哪些補習班是學生心目中的重考神隊友？趕快來看看網友的心得分享吧！

No.1 台北儒林

翻攝FB／台北儒林升大學補習班

在台北擁有超過40年辦學經驗的「台北儒林」，今年再次蟬聯《網路溫度計》「重考補習班」網路聲量排行榜冠軍！台北儒林不只擁有全國唯一獨棟、帶天井設計的教學大樓，提供安靜舒適的學習環境，學測重考班也分門別類開設線上重考班、文法商台大、政大班，以及依照能力分班的醫科重考班。更特別的是，他們主打不限成績就能簽約「保證考上醫科、台大」，若未錄取還會全額退費。

台北儒林學測重考班以完整教材與嚴謹規劃見長：白天上課、晚上複習的「每日讀書計畫」，課後可即時詢問老師問題，複習時不了解的地方可找各科任課、輔導老師及上百位醫科學長姐解惑，國寫、英文作文更有老師逐篇批改指導；每日晚上30分鐘的「每週複習計畫」，針對日計畫訂正過、尚未熟悉的問題進行複習，同時進行每日一科週考檢核；每週日的「三段複習計畫」，針對週計畫訂正過、尚未熟悉的問題進行複習，並比照大考中心學測進行模擬考，檢視自身學習情況；最後「鐵漢計畫」複習學測全部學科範圍、進行4次學測模考，高強度訓練為的就是讓重考生建立穩定的應試心態，在考場上發揮實力。

考完學測後，他們也提供完整二階申請輔導，包含專業面試特訓、一對一指導、備審資料製作，甚至還有專業牙科術科畫室、全真台大醫學系實驗室可實際演練。光是113年、114年分別就有215位、206位學生成功考上醫科，教學成果深受外界肯定。網友也分享自身重考經驗，「儒林有榜單、課程師資那些也都很詳盡，這個錢我也是付的心甘情願」、「雖然儒林週考考卷的難度是真的很可怕，但寫久了之後其實也鍛鍊夠面對難題時的心態，萬事俱備之後就會覺得『學測是什麼東西，早就寫過更多更搞怪的題型了』」，還有不少學長姐在Dcard上吐露，「有一定管理強度，但我覺得是好的，覺得最大的差異是好像今年桌椅換新」、「儒林的分析都很中肯，那裡的數理師資真的蠻厲害的，老師又很可愛」。

No.2 得勝者文教

翻攝FB／得勝者文教

得勝者文教也是補教界頗有名氣的重考補習班，除了台北本部以外，桃園、台中、台南及宜蘭也設有分校。今年再戰班分為再戰超醫班、再戰醫科班及再戰台財法班，其中「再戰超醫班」課程節奏較快，適合數學、自然有一定程度的學生。得勝者也主打持續更新課程內容、教學方式來因應新課綱，課程與模考設計為學測導向，包含難題分析課程、教授解題思路，破解課本讀不到、考試卻愛出的題型。除了有專屬導師每週檢討，多次數且全國排名的新式模考，缺課或是遇到課業問題，也有補課系統、專人輔導，還有彈性的自習時間可以安排運用。

Dcard上也有許多學長姐分享在得勝者的重考經驗，「得勝者是提供環境讓你可以進步，管比較鬆，因此你能自己選擇你要不要把自己逼到極限，或是你僅僅只跟著補習班的節奏走。適合自制力足夠或是喜歡按照自己讀書節奏走的學生」、「重考待過得勝者覺得舒適很多，舒適包含座位、老師的態度、還有整個環境跟氛圍，像得勝者對請假的規定比較寬鬆，有時候我想在家自己讀就會請假」。

No.3 文城教育學院

翻攝文城教育學院官網

文城教育學院在台北、新北、桃園、新竹等地設有22個據點，其中古亭教室週一至週六開設高四重考班。文成強調時間必須花在刀口上，因此若是重考生自主學習能力足夠，可以只選自己需要加強的科目，並享有完整自修空間；他們也提供整年度規劃服務，包含學測第一階段的國文、英文、數學、自然或社會，國文週週模考與寫作演練、英文大量閱讀、數學素養題庫訓練，學測第二階段的專業團隊科系輔導、學習歷程指導、大學教授模擬面試及醫科PBL、MMI組訓。

有重考生在Dcard分享補習心得，「文城的輔導老師制度完善，很推薦有需要補習的人」、「通勤時間跟我高中上學一樣，不需調時差：文城的重考教室在古亭，附近可以租房，我們有人從桃園上來重考，花1萬／月在旁邊住雅房，這樣就不用擔心交通了」。

No.4 力行文教機構

翻攝FB／力行文教機構

高雄的力行文教機構歷年來是不少南部學生的重考班選擇。力行於今年8月也正式推出「高四超強重考班系」，涵蓋超強醫科資優班系、超強醫理工班系、超強學測班、台大政大超強班系及國立資優班系，每年7月中旬至8月中旬邀請學長姐分享重考經驗、暑期先修加強，8月中旬至翌年6月進行各學科基礎加強、國文語言實力精進等課程，每個月也會定期舉行學測、分科全真模擬考試，讓考生做題能夠得心應手。

此外，每年2月中旬起，力行提供申請入學二階輔導、國防軍事院校輔導以及相關系列課程，希望能在嚴謹卻不失人性化的管理下，讓考生擠身金榜！網友也分享，「力行適合原本成績就很接近醫牙的，你去那邊可以得到很多資源跟學費減免」、「因為是高雄最大的重考班，會遇到蠻多認識的同學在那邊一起補，另外那邊人非常的多，整體好學生也很多，競爭感會蠻強的，到了二階的資源也比較豐富，很好的練面試什麼的」。

No.5 台中順天儒林補習班

翻攝FB／臺中順天儒林升大學文理補習班

台中順天儒林補習班在台中擁有兩間分校，針對想要力拚115年學測的學生推出「重考再戰班」，並細分為醫科再戰學測班、頂大電資學測班及台政法商學測班。不僅號稱管理最嚴格、師資最強、資源最豐富，規劃完整的作息時間表，「管、教、輔、宿」都在同一棟大樓，完全隔絕外界誘惑，還有數位化英聽訓練中心、甄選輔導中心及每班個人置物櫃、空氣清淨機等設備，提供學生課業與身心靈輔導、保健醫療照顧。

有家長對此分享，「當初選擇中儒原因是免學費與樓上住宿。樓上住宿是我們考量的第一優點，兩人一間；至於免學費部分，附帶條件這個暑假要幫忙打工250個小時、時薪200，這當中還是可以請假出國幾天」。除了實體重考班，台中順天儒林也推出「線上超強學測重考班」，客製化分班方式，不只有讀書計畫討論，還有每週寫作、線上零距離一對一輔導，提供在家唸書的考生新選擇。

No.6 台中立人補習班

翻攝台中立人補習班官網

台中立人補習班「升大學重考班」兼顧學測與分科測驗：國立醫科班各科考試一年逾100次；頂尖醫電資班、文法商台政班針對學生狀態差異化輔導，以期達到最高進步幅度。不僅如此，立人考試演練制度扎實，包含晨讀考、每日小考、複習考試、模擬考等，讓學生能即時檢視缺失，特別著重國、英非選擇題訓練，每週各一篇國、英寫作，並提供立人學報、小品文，增加學生文章、時事閱讀。每週讀書進度表搭配全科正職老師個別解惑、補課系統，二階口試還有群組密集特訓，把關所有考試必經流程。

許多考生稱讚立人規劃進度、師資優秀，「立人重考會幫忙排進度蠻好的，起碼不會像無頭蒼蠅一樣」、「立人的數、自兩科真的教很好」、「有一陣子我心情不太穩定或生病的時候老師也都有主動關心我，但他們管理上蠻嚴格的，會收手機一整天，但我覺得效果非常好，畢竟拿著手機很常不知不覺就從查單字的頁面跑到IG了」。

No.7 宏儒升大學

翻攝FB／高雄宏儒升大學

高雄的宏儒升大學地點位於高雄火車站、捷運美麗島站走路5分鐘的距離，他們針對大學重考生分為醫理工、文法商學測高四班，採先報名先劃位方式，主打全科名師團隊、一班僅70人的小班制教學。除了針對考生弱科與程度量身打造學習進度，每個月全真模擬考檢測成效，課後問題也有專人一對一解惑，臨時請假缺課，更有雲端學習制度可以無限次補課，不必擔心跟不上進度。此外，在管理上強調人性化，學費透明、無黑箱，讓考生備考更加自在、無後顧之憂。

網友也點出宏儒重考班的優勢，「有的老師還是教得不錯，師資整體而言中規中矩」、「鴻儒基本上滿一視同仁的，也沒有程度分班，所以對原本成績不高的會友善很多，不過當然相對成績很頂的就會覺得這邊競爭力比較低」、「宏儒的補課機制也非常的方便並且完全免費，若有聽不懂或沒聽到的內容都可以直接跟老師申請補課」。

No.8 宏達升學教育機構

翻攝2024宏達招生專冊

台南在地的宏達升學教育機構，也是南部地區知名的重考補習班。宏達今年針對重考生規劃醫牙中獸志願班、專攻學測頂大班、大學在學重考班及分科測驗精進班，前兩班針對想要考取醫學系、台大、清大、陽明交大等頂尖校系的考生，強化素養題型、混合題型及探究實作的題組訓練；大學在學重考班則著重在完整複習考科、專屬導師規劃個人讀書進度表；分科測驗精進班除了複習考科，還有每日晨考、週考、加強考，讓考生得以掌握自己的學習狀況。

有重考生曾在Dcard上以「台南宏達重考班請益」發文詢問補習班狀況，雖然有不少人認為管制較嚴，不過也有人透露，「我也是問了一個在宏達重考過的學姐才決定去宏達，我覺得在宏達我進步很多，讓我知道我也是有能力跟頂尖的人一戰高下」、「以前宏達超醫畢業考上醫，考前心情不好無法唸書，老師人超好幫我調適和給我彈性，補習班畢業之後都會想回去找老師聊天」。

No.9 甄戰一點通

如果你是自制力較高的人，想要省下通勤時間在家唸書，不妨可以考慮高中影音教材「甄戰一點通」！甄戰一點通主打相對親民的費用，並分為「上榜頂大方案」、「直通醫科方案」。甄戰標榜明星高中、補教界師資授課，不僅線上影音教材可隨時觀看、暫停抄筆記，針對不熟悉的科目或單元也可以重複觀看，還有專屬班導師、數位學習App隨時幫你注意學習成效，搭配線上素養題庫提升解題能力，最後還有專業學習顧問師輔導學習歷程、二階備審面試。

有網友比較後指出，「甄戰一點通在線上資源配套比較厲害，解題、作文批改、題庫App等等」、「課程是都還不錯，按照排程走，很早就都看完，現在著重在刷題和複習」、「如果決定要走重考這條路，補習又怕跟不上進度，可以考慮選擇線上重考班。我的弟弟選擇甄戰X點通，其中的班導師服務，真的會每天叮嚀讀書進度，以及遇到任何問題都可以馬上求助挺方便的」。

No.10 昊德資優教育

翻攝FB／昊德資優教育

不論你是桃園還是中壢的學生，肯定都聽過「昊德資優教育」這間補習班！昊德於113年大學考試共錄取11位醫科牙醫生、去（114）年學測則錄取9位醫科生。今年他們也在官網規劃「重考中心」，官方LINE可以即時詢問學測、分科測驗總複習班等課程，不僅主打超強師資授課、從頭教學、考前模擬考、個人申請協助，授課老師也會針對考生問題個別解惑，還有學長姐幫助學習引導、志向探索，最重要的是「一人一座」獨立自習環境，讓你不受外界干擾、專心衝刺。

網友也在Dcard分享心得，「我之前是在桃昊重考的喲～那邊的老師人蠻好的，蠻推薦的」、「昊德K中我覺得很好，是重考班專屬的，位置一人一個固定的，也不用和高中生一起使用」、「推推昊德，前兩年在那邊重考，那邊的老師真的都很照顧學生的讀書狀態」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年08月13日至2025年08月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

