校園新鮮事／吳鳳幼兒園普特融合營 孩子疊杯挑戰趣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市立吳鳳幼兒園暑期辦「普特融合閃電疊杯營」，16名孩子堆疊出自信與友誼。圖／吳鳳幼兒園提供
嘉義市立吳鳳幼兒園暑期辦「普特融合閃電疊杯營」，16名孩子堆疊出自信與友誼。圖／吳鳳幼兒園提供

「我原本以為自己不會，可是我做到了！」伴隨燦爛笑容，「小恩」興奮分享自己的突破。嘉義市立吳鳳幼兒園暑期在園區辦「普特融合閃電疊杯營」，16名孩子齊聚一堂，包括6名特殊生，在一疊一放間比拚速度與節奏，也堆疊出自信與友誼。

吳鳳幼兒園在嘉市普特融合及適應體育活動補助計畫支持下，與中華民國疊杯運動協會合作，把疊杯運動引進校園，成孩子暑假最亮眼的活動之一。

孩子先從基礎技巧學起，再挑戰「3-3-3」規則與團體賽事。不分能力差異，每名孩子都完成挑戰，獲得成就感；家長說，「孩子回家一直興奮分享練習疊杯趣事，還說自己好厲害，活動真的太好玩。」教師朱鈺葶指出，不只一般生，特殊需求孩子也能享受比賽樂趣。

1名中度腦麻孩子最初完成疊杯需30秒，經不懈練習，進步至16秒，現場掌聲雷動；另名過動症傾向孩子，之前因遺漏動作失去信心，練習後進步奪下第5名，同學驚呼，「原來他這麼厲害。」那一刻，他的笑容格外燦爛。

吳鳳幼兒園長羅玉菱說，未來將持續邀請專家，把融合理念融入更多有趣教育意義活動，「融合不是口號，而是每天真實發生的事」。

