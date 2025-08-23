快訊

不斷更新／823罷免併公投即時開票！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

評／綠軍大敗！32比0到0比32 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

聽新聞
0:00 / 0:00

傳高中以下學校取消電費補助 教部澄清：是回歸地方預算支應

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部表示，114年度高中以下學校的電費差額已由中央全額負擔，地方並無額外負擔；115年度起，僅是依照既有制度回歸正常財政機制。本報資料照片
教育部表示，114年度高中以下學校的電費差額已由中央全額負擔，地方並無額外負擔；115年度起，僅是依照既有制度回歸正常財政機制。本報資料照片

新北市長侯友宜昨在校長會議爆料中央將停止補助各校電費，引起在場校長譁然。教育部今天表示，此說法非事實，事實上，114年度高中以下學校的電費差額已由中央全額負擔，地方並無額外負擔；115年度起，僅是依照既有制度回歸正常財政機制，並非取消補助。

教育部表示，此舉是根據行政院於113年3月27日及7月8日相關會議決議，高中以下學校電費優惠電價及前期凍漲電價差額，應回歸地方自有預算支應；但考量114年度預算編列期程緊湊，為了避免銜接不及影響學校運作，114年度差額暫時由中央政府全額支應，教育部也編列59億，此為過渡措施。

至於115年度起，教育部表示，相關電費差額將回歸既有財政機制支應，是回歸正常財政責任分工，並非刪減或停止補助。同時，因「財政收支劃分法」修正後，中央釋出更多財源予地方，地方財力更形充裕，可支應相關經費。

教育部再強調，一向重視學生受教權益與學習環境，114年度已主動承擔全部電費差額。若將政策誤導為「立即取消補助」，不僅與事實不符，更易造成社會誤解與不安。呼籲教育政策攸關學子受教權益，不應作為政治操作工具，也會持續與地方政府合作，確保各級學校穩定運作。

教育部 財政收支劃分法

延伸閱讀

中央取消補助學校水電費 政院：本是地方責任、雙北統籌款絕夠用

「部不補助公私立學校電費」校長譁然 侯友宜：市府多編7.1億元

相關新聞

傳高中以下學校取消電費補助 教部澄清：是回歸地方預算支應

新北市長侯友宜昨在校長會議爆料中央將停止補助各校電費，引起在場校長譁然。教育部今天表示，此說法非事實，事實上，114年度...

中央取消補助學校水電費 政院：本是地方責任、雙北統籌款絕夠用

教育部傳出將取消補助公私立學校電費，甚至不再補助弱勢家庭的教科書費用。行政院發言人李慧芝表示，根據「地方制度法」和「國民...

教育部不補助學校電費 蔣萬安說重話：為何一刀砍向孩子權益

教育部將不補助公私立學校電費，台北市長蔣萬安的反應曝光。蔣萬安上午前往投公投票受訪表示，實在無法理解行政院為何要一刀砍向...

台師大推暑期密集課程 日本熊本的大學生來台修讀半導體

國立台灣師範大學去年擴大暑期修課，學生無需繳交學分費，今年則呼應半導體產業趨勢，首度開設為期兩周的「半導體與人工智慧」暑...

葉丙成未違性平法惹議 嘉縣、桃園教師會：引爆基層怒火

教育部政務次長葉丙成涉揭露性平案當事人個資，但性平會認定未違反性平法。嘉義縣、桃園市教師會聯合聲明，老師動輒得咎，次長全...

3男童霸凌女同學還發「死亡威脅」 星國教部祭嚴懲

新加坡一間小學發生霸凌事件，一名9歲女學生遭到同班3名男同學欺負好幾個月，最後休學，接受心理輔導。受害女學生的媽媽在網路上發文表示校方處理方式不妥，引發輿論關注後，教育部公布案件細節，霸凌者處以懲處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。