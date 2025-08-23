傳高中以下學校取消電費補助 教部澄清：是回歸地方預算支應
新北市長侯友宜昨在校長會議爆料中央將停止補助各校電費，引起在場校長譁然。教育部今天表示，此說法非事實，事實上，114年度高中以下學校的電費差額已由中央全額負擔，地方並無額外負擔；115年度起，僅是依照既有制度回歸正常財政機制，並非取消補助。
教育部表示，此舉是根據行政院於113年3月27日及7月8日相關會議決議，高中以下學校電費優惠電價及前期凍漲電價差額，應回歸地方自有預算支應；但考量114年度預算編列期程緊湊，為了避免銜接不及影響學校運作，114年度差額暫時由中央政府全額支應，教育部也編列59億，此為過渡措施。
至於115年度起，教育部表示，相關電費差額將回歸既有財政機制支應，是回歸正常財政責任分工，並非刪減或停止補助。同時，因「財政收支劃分法」修正後，中央釋出更多財源予地方，地方財力更形充裕，可支應相關經費。
教育部再強調，一向重視學生受教權益與學習環境，114年度已主動承擔全部電費差額。若將政策誤導為「立即取消補助」，不僅與事實不符，更易造成社會誤解與不安。呼籲教育政策攸關學子受教權益，不應作為政治操作工具，也會持續與地方政府合作，確保各級學校穩定運作。
