中央取消補助學校水電費 政院：本是地方責任、雙北統籌款絕夠用

教育部傳出將取消補助公私立學校電費，甚至不再補助弱勢家庭的教科書費用。行政院發言人李慧芝表示，根據「地方制度法」和「國民教育法」明訂，轄區內學校經費是地方政府的責任，根據新版財劃法，雙北的統籌款絕對足夠支應學校水電基本支出。如果其他縣市政府仍有困難，中央仍會視實際需要協助。

李慧芝表示，「地方制度法」第18條、第19條，以及「國民教育法」第8條明定，轄區內的學校經費是地方政府的職責，中央政府視需要補助。而當中央財政有能力時，也是對地方教育經費大力支持。

不過根據「新版財劃法」，明年度各地方政府獲得的統籌分配稅款，總數將會大幅增加4165億元，各地方政府已有充足的財源支應辦理教育等事項，對於轄區內學校的水電費補助，也應該回歸到各縣市政府，可以用增加的中央統籌分配稅款來支應。

李慧芝表示，按照目前估算，新北市明年的中央統籌分配稅款，將超過950億元，比今年度增加約410億元，也就是多了76％。而台北市明年的統籌分配稅款，估計會超過1140億元，比今年度增加至少444億元，多了快64％，絕對足夠支應轄區內學校水電費的基本支出。

李慧芝強調，正因為增加了4165億元統籌稅款給地方，確實很難做到「錢給地方、事留中央」。因此，中央有兩個「不得不」，不得不舉債，不得不調整預算科目跟配比，否則國家財政真的無力負擔。

李慧芝表示，但由於新版財劃法水平分配公式有瑕疵，如果有其他縣市因為新版財劃法的不公平分配，造成財政困難，中央政府還是會依照「國民教育法」第8條以及相關規定，按照地方政府的實際需要盡力協助。

