台師大推暑期密集課程 日本熊本的大學生來台修讀半導體
國立台灣師範大學去年擴大暑期修課，學生無需繳交學分費，今年則呼應半導體產業趨勢，首度開設為期兩周的「半導體與人工智慧」暑期密集課程，吸引日本熊本大學、熊本縣立大學等28名學生報名，返國後修課學分可獲日方母校採計。
該課程由台師大理學院、科技與工程學院多名教師合授，內容涵蓋半導體基礎理論、積體電路設計及人工智慧AIoT的實作應用，並安排參訪相關企業。參與學生除了日本兩所大學外，也有來自校內各科系的學生及台科大印尼學生共計49人。
台師大表示，因應國際半導體供應鏈佈局趨勢，課程全部採用EMI全英文授課，並搭配基礎華語學習、台灣文化認識、文化參訪等活動，也安排台師大學生擔任學伴，並以分組形式，讓各國學生擁有交流的機會。
「半導體與人工智慧」授課教師、物理學系教授劉祥麟表示，熊本大學洽談時即表明不用為日本學生特地開設專班，反而希望與台灣及各國學生一起上課，才不會失去出國學習的意義。透過EMI課程讓台日學生交流學習，對於台灣學生而言，無需出國就能擁有在地國際化學習體驗，並結交日本朋友。
台師大指出，最初熊本大學只提出半導體專業課程需求，經討論後再融入台灣人文、語言課程，安排原住民文化工作坊、參訪故宮、士林夜市等行程，報名踴躍。
帶隊的熊本縣立大學教師日比野友博指出，參加台師大營隊的學生共19名熊本大學、9名熊本縣立大學學生，在原學校不一定主修半導體相關科系，但全部都是基於興趣主動報名。熊本大學二年級學生快晴岡村則認為，台灣在半導體領域非常先進，不過課程有點吃力，相較日本一堂課多為90分鐘，台灣規畫3小時，需要全神貫注聽講。
台師大教務長劉美慧表示，去年暑假試辦擴大授課計畫，學生免繳交學分費，教師授課鐘點費也提高。本年度台師大共開設109門暑期課程，相較去年增加了42門課，總計有2600多名學生選課，也感謝教師響應，提供學生更多元的修課機會。
📖對身為大學生、碩博士生的你來說，ChatGPT是Deadline當天拯救你的作業幫手，還是大小事都能請教的生活顧問？
udn文教誠摯邀請您填寫【生成式AI闖入校園：大學、碩博士在學生使用AI工具的習慣】問卷
▪軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」
▪國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了
▪請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果
▪大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團
▪不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言