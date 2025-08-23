快訊

台師大推暑期密集課程 日本熊本的大學生來台修讀半導體

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
熊本大學學生組裝可自行偵測路線的智慧車。圖／台師大提供
熊本大學學生組裝可自行偵測路線的智慧車。圖／台師大提供

國立台灣師範大學去年擴大暑期修課，學生無需繳交學分費，今年則呼應半導體產業趨勢，首度開設為期兩周的「半導體與人工智慧」暑期密集課程，吸引日本熊本大學、熊本縣立大學等28名學生報名，返國後修課學分可獲日方母校採計。

該課程由台師大理學院、科技與工程學院多名教師合授，內容涵蓋半導體基礎理論、積體電路設計及人工智慧AIoT的實作應用，並安排參訪相關企業。參與學生除了日本兩所大學外，也有來自校內各科系的學生及台科大印尼學生共計49人。

台師大表示，因應國際半導體供應鏈佈局趨勢，課程全部採用EMI全英文授課，並搭配基礎華語學習、台灣文化認識、文化參訪等活動，也安排台師大學生擔任學伴，並以分組形式，讓各國學生擁有交流的機會。

「半導體與人工智慧」授課教師、物理學系教授劉祥麟表示，熊本大學洽談時即表明不用為日本學生特地開設專班，反而希望與台灣及各國學生一起上課，才不會失去出國學習的意義。透過EMI課程讓台日學生交流學習，對於台灣學生而言，無需出國就能擁有在地國際化學習體驗，並結交日本朋友。

台師大指出，最初熊本大學只提出半導體專業課程需求，經討論後再融入台灣人文、語言課程，安排原住民文化工作坊、參訪故宮、士林夜市等行程，報名踴躍。

帶隊的熊本縣立大學教師日比野友博指出，參加台師大營隊的學生共19名熊本大學、9名熊本縣立大學學生，在原學校不一定主修半導體相關科系，但全部都是基於興趣主動報名。熊本大學二年級學生快晴岡村則認為，台灣在半導體領域非常先進，不過課程有點吃力，相較日本一堂課多為90分鐘，台灣規畫3小時，需要全神貫注聽講。

台師大教務長劉美慧表示，去年暑假試辦擴大授課計畫，學生免繳交學分費，教師授課鐘點費也提高。本年度台師大共開設109門暑期課程，相較去年增加了42門課，總計有2600多名學生選課，也感謝教師響應，提供學生更多元的修課機會。

台師大光電所新進教師柯伯尼為學生講解雷射於半導體產業之應用。圖／台師大提供
台師大光電所新進教師柯伯尼為學生講解雷射於半導體產業之應用。圖／台師大提供

