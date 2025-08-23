葉丙成未違性平法惹議 嘉縣、桃園教師會：引爆基層怒火
教育部政務次長葉丙成涉揭露性平案當事人個資，但性平會認定未違反性平法。嘉義縣、桃園市教師會聯合聲明，老師動輒得咎，次長全身而退，教育部荒謬雙重標準，引爆基層怒火。
聲明說，近年，校園中「教師被檢舉即調查」氛圍日益嚴重，基層教師處境艱難。只要遭到學生或家長檢舉，不論事件大小，學校多半會立即啟動校事會議，冗長程序彷彿審判，讓教師陷入「動輒得咎」的困境。許多教育現場的小爭議，硬是被放大成刑事案件，導致教師承受莫大心理壓力。
然而，與基層教師形成鮮明對比的，卻是高層官員「安全防護網」。現行校長不適任解聘制度設下層層關卡，不適任校長若非觸犯教育人員任用條例的消極規定，幾乎難以撼動。
若涉及教育高層，更是「有爭議無責任」，葉丙成就是最鮮明的案例。即便身陷性平爭議，他依舊能毫髮無傷地全身而退，完全未受應有的嚴格檢驗。
狹隘解釋法條，基層教育人員未來一體適用？根據「性別平等教育法」第23條，學校或主管機關在公布事件結果時不得揭露當事人身分資料；「性騷擾防治法」第10條第4款更明確規定：「任何人除第1項但書規定情形外，不得以媒體或其他方法公開或揭露被害人之姓名及其他足資識別被害人身分之資訊。」
法律本就設計為保障被害人權益，然而調查報告卻以「狹隘的方式」解釋葉次長責任，甚至對他任意公開受害人資訊的行為輕描淡寫，形同迴避應有追責。這是否昭示未來除性平委員、承辦人等負有保密義務外，其他人均可自由對外公開性平案的資訊？
制度性的雙重標準教育部難令人信任，基層教師一句「管教過嚴」就可能被調查，承受職涯風險；但高層官員卻能在性平爭議下毫髮無傷，這種赤裸裸的雙重標準，無疑侵蝕了社會對教育制度的信任。
桃園市教師會理事長陳俊裕指出，教育人員原本就有更高標準的專業與倫理義務，不得任意洩露學生資訊；次長卻能免責，無異於向全國教師傳遞「法律只約束小兵，不約束將軍」的荒謬訊號。
嘉縣教師會理事長劉政昇說，「實在可惡！難道高官性平案件可以因人而異處理嗎？一般教師常因小誤會被惡意放大，升級為性平事件懲處；但換作是高官卻可以輕輕帶過？如同目前在校事會議處理教師行為常動輒得咎，但校長事件審議會議卻輕輕放下，到底標準在哪裡？
職稱不應該是違法者保護傘，對於影響力越大的人應有更高道德要求。對許多雖遭調查成立，卻查無重大事實的老師們而言，這結果只能用4個字形容，情何以堪！」教育部若繼續放任制度失衡，不僅基層教師士氣低落，最終受害的將是全體社會對教育公平正義的信任。
