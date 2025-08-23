葉丙成未違性平法引熱議 學生團體籲：強化性平會多元專業
教育部政務次長葉丙成涉揭露性平案當事人個資，但由性平會認定未違反性平法。性別平等學生倡議連線今指出，「這樣的結果，我們感到萬分遺憾。」呼籲應明訂保密和迴避義務與罰則，且性平會應強化多元專業，納入更多角度如性別、心理專業代表及學生委員，才能做出更符合現實情境的判斷。
葉丙成4月21日在臉書平台的發文截圖涉及洩漏性平案學生個資，教育部昨日公布性平會決議，認定葉丙成非該案的調查人員或相關主管、無職務關聯，因此不適用性平法規範的保密義務，未構成利用職權對學生行使不當影響力。
性別平等學生倡議連線指出，教育部對法條解釋是畫地自限，如果葉丙成只是超商店員，可能取得當事學生姓名嗎？當葉丙成透過自身台大教師、教育部次長的職務機會，或因身份、位置而取得的關係，得知當事人姓名並加以洩漏，難道不是性平法所設想應負保密義務、洩密時應懲處的「其他人員」？
性平倡議連線也訴求，除了參與處理校園性別事件的人員外，如果透過性別事件相關機制得知當事人個資，也應受到性平法保密義務與罰則的規範。事實上，組織內學生正擔任學校性平委員，也會不時發現性平會參與者曾有不清楚保密義務和迴避義務的狀況，對此呼籲，制度應強化闡明保密和迴避義務的範圍與罰則，並加強相關人員培訓。
性平倡議連線也表示，台大前數年性別事件調查小組，往往全數由校外律師組成，沒有其他專業或經驗者參與。因此主張，調查小組不應只有法律專業，而需納入其他專業及角度，如性別、心理專業或學生委員，以做出更符合現實情境和性別平等的判斷與描述。
桃園市教師會今天說，老師動輒得咎、次長全身而退，教育部荒謬的雙重標準可能引發基層怒火。理事長陳俊裕表示，基層教師管教過嚴就可能被調查，承受職涯風險；但高層官員卻能在性平爭議下毫髮無傷，這種赤裸裸的雙重標準，無疑侵蝕社會對教育制度的信任。
陳俊裕說，教育人員本應有更高標準的專業與倫理義務，不得任意洩露學生資訊；次長卻能免責，無異於向全國教師傳遞「法律只約束小兵，不約束將軍」的荒謬訊號。
