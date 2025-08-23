蔣萬安：北市增編6億預算付學校電費 不能苦孩子
新北市政府昨天表示，由於中央明年起停止補助，學校電費將由市府承擔。台北市長蔣萬安今天表示，再苦不能苦孩子，呼籲中央懸崖勒馬，同時先擴大編列6.6億餘元預算支應。
新北市政府昨天發布新聞稿表示，中央明年起將停止補助公私立學校電費，影響新北市338校、近40萬名學生，新北市長侯友宜因此宣布，每年約新台幣7.1億元的電費將由市府全數編列承擔，讓學生在公平、安全的環境中學習。
蔣萬安今天上午完成核三重啟公投投票後被媒體堵訪問及此事，他說，中央繼苛扣地方一般補助款後，現在又大刀一揮，砍向地方各級學校的電費補助，他實在無法理解。
蔣萬安表示，再窮不能窮教育、再苦不能苦孩子，呼籲中央懸崖勒馬，不要刪掉行之多年的學校電費補助。
台北市政府表示，在呼籲中央恢復補助的同時，為避免影響孩子權益，蔣萬安已要求教育局先行擴大編列預算，支應市立大學及公私立中小學、幼兒園、教保機構所須電費，預計增編6億6393萬餘元。
此外，蔣萬安說，公投是最直接展現民意的方式之一，此次公投又是攸關台灣未來發展非常重要的課題，所以今天趁著好天氣來行使公民權。
