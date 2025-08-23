快訊

9歲遭鞭刑！3男童霸凌女同學還發「死亡威脅」 星國教部祭嚴懲

聯合新聞網／ 綜合報導
新加坡一名女童遭到3名男同學霸凌，校方表示已對霸凌者處以鞭刑。示意圖，非當事人。圖／ingimage
新加坡一名女童遭到3名男同學霸凌，校方表示已對霸凌者處以鞭刑。示意圖，非當事人。圖／ingimage

新加坡一間小學發生霸凌事件，一名9歲女學生遭到同班3名男同學欺負好幾個月，最後休學，接受心理輔導。受害女學生的媽媽在網路上發文表示校方處理方式不妥，引發輿論關注後，教育部公布案件細節，霸凌者處以鞭刑

根據《星島頭條》《獅城新聞》報導，受害女學生遭到男同學言語侮辱後回嘴，老師令雙方互相道歉並多次調換女學生座位，但欺凌仍存在。3名男同學多次打騷擾電話到女學生家中，其中一名男同學甚至對女學生及其家人發出死亡威脅，並對女學生使用暴力，造成她身上瘀傷，最後休學、接受心理輔導。

受害女學生的媽媽在網路上指責校方處置不當，要求嚴懲3位霸凌者。新加坡教育部20日公開案件細節，表示通報霸凌後，校方對3名霸凌者進行停課處分，並與各方家長溝通，其中對女學生動手的霸凌者被執行鞭刑。

經過校方調解後，受害女學生媽媽不再堅持轉學，同意讓女兒回到原校。

新加坡教育部表示，他們堅決反對欺凌和傷害行為，但是「網暴也是霸凌」，此案導致學生和老師遭到肉搜及網路攻擊，教育部希望家長避免在社群媒體上發布誇張、片面的言論，以免讓孩子接收到額外的負面情緒，也會阻礙學校的調解。

