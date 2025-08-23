教育部不補助學校電費 蔣萬安說重話：為何一刀砍向孩子權益

蔣萬安表示，中央繼之前違法剋扣地方的一般補助款之後，現在又大刀一揮砍向地方政府各級學校的電費補助，他實在無法理解，行政院為何要一刀砍向攸關孩子權益的經費補助。

蔣萬安說，有句話一直大家都都很清楚，再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子，所以還是希望中央能夠懸崖勒馬，不應該刪掉這行之多年、對於各地方政府學校電費的補助。

媒體也問蔣萬安，對於教育部政次葉丙成請辭，會不會覺得得太慢了？ 蔣萬安僅說，中央他們有相關的程序在進行調查。

