教育部不補助學校電費 蔣萬安說重話：為何一刀砍向孩子權益

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安投公投票時受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安投公投票時受訪。記者楊正海／攝影

教育部將不補助公私立學校電費，台北市長蔣萬安的反應曝光。蔣萬安上午前往投公投票受訪表示，實在無法理解行政院為何要一刀砍向攸關孩子權益的經費補助，希望中央能夠懸崖勒馬。

蔣萬安表示，中央繼之前違法剋扣地方的一般補助款之後，現在又大刀一揮砍向地方政府各級學校的電費補助，他實在無法理解，行政院為何要一刀砍向攸關孩子權益的經費補助。

蔣萬安說，有句話一直大家都都很清楚，再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子，所以還是希望中央能夠懸崖勒馬，不應該刪掉這行之多年、對於各地方政府學校電費的補助。

媒體也問蔣萬安，對於教育部政次葉丙成請辭，會不會覺得得太慢了？ 蔣萬安僅說，中央他們有相關的程序在進行調查。

