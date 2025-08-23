次長全身而退？桃教師會批葉丙成案「荒謬雙標」惹怒基層
教育部次長葉丙成涉嫌揭露性平案當事人個資惹議，案情被移性平會調查，葉請辭獲准。桃園市教師會指出，近年來，基層教師被檢舉即調查的氛圍日益嚴重，只要遭學生或家長檢舉，不論事件大小，學校多半立即啟動校事會議，冗長的程序彷彿審判，讓教師陷入動輒得咎的困境；許多教育現場的小爭議，硬是被放大成刑事案件，導致教師承受莫大心理壓力處境艱難。
教師會表示，葉丙成事件與基層教師形成鮮明對比的，高層官員有「安全防護網」，像現行的校長不適任解聘制度設有層層關卡，不適任校長若非觸犯教育人員任用條例的消極規定，幾乎難以撼動；若涉及教育高層，更是「有爭議無責任」。葉丙成就是最鮮明的案例，即便身陷性平爭議，他依舊能毫髮無傷地全身而退，完全未受應有的嚴格檢驗。
教師會認為，性別平等教育法第23條，學校或主管機關在公布事件結果時不得揭露當事人身分資料；性騷擾防治法第10條第4款更明確規定「任何人除第一項但書規定情形外，不得以媒體或其他方法公開或揭露被害人之姓名及其他足資識別被害人身分之資訊」。法律本就設計為保障被害人權益，然而調查葉丙成的報告卻以狹隘的方式解釋葉的責任，甚至對他任意公開受害人資訊的行為輕描淡寫，形同迴避應有的追責。這是否招式未來除性平委員、承辦人等負有保密義務外，其他人均可自由對外公開性平案的資訊？狹隘解釋法條，基層教育人員未來一體適用？
教師會指出，基層教師一句「管教過嚴」就可能被調查，承受職涯風險；但高層官員卻能在性平爭議下毫髮無傷，這種赤裸裸的雙重標準，無疑侵蝕了社會對教育制度的信任，制度性的雙重標準 教育部難令人信任。理事長陳俊裕強調，教育人員原本就有更高標準的專業與倫理義務，不得任意洩露學生資訊，次長卻能免責，無異於向全國教師傳遞「法律只約束小兵，不約束將軍」的荒謬訊號，教育部若繼續放任制度失衡，不僅基層教師士氣低落，最終受害的將是全體社會對教育公平正義的信任。
媒體報導性平會調查結果認定葉丙成未違反性平法，至於個資法爭議及政治責任，另由由教育部處理。葉昨天下午向教育部長鄭英耀請辭，並發布聲明希望藉此讓性平事件當事人早日走出情緒低潮。
📖對身為大學生、碩博士生的你來說，ChatGPT是Deadline當天拯救你的作業幫手，還是大小事都能請教的生活顧問？
udn文教誠摯邀請您填寫【生成式AI闖入校園：大學、碩博士在學生使用AI工具的習慣】問卷
▪軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」
▪國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了
▪請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果
▪大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團
▪不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言