調查認定葉丙成未違性平法 當事台大生：被執政團隊再次鐵拳

在野：閣員逃難潮 小圈圈大風吹 張惇涵「監軍頭子」功能十足

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
教育部次長葉丙成已向教育部長鄭英耀請辭。圖／聯合報系資料照片
教育部性平會調查教育部政次、台大教授葉丙成涉及洩漏台大性平案學生個資爭議，認定葉丙成不適用性平法保密義務規定。台大性平案當事學生昨晚在Threads發文，透露她哭了一整天，「我不知道教育部長有沒有看到這個痛？行政院會負起最終責任，又是什麼責任？被執政團隊，再次鐵拳」。

葉丙成4月21日在臉書等社群平台發布的圖文，遭台大性平案當事人指其貼文涉及揭露其相關資訊，違反個資與保密原則。教育部性平會認定葉丙成因非性平案調查成員或主管，不適用性平法保密義務規定，也無違反運用不對等權利地位，影響被害人受教權等情形，但葉丙成貼文所附對話截圖，雖經遮蔽處理，但仍隱約可辨識學生姓名，此是否涉及違反個資法，非性平會審議範圍。

台大性平案當事學生昨晚發文，她感謝議員黃淑君衝到台大抱她一起哭，以及立委范雲第一時間透過助理捎來關心訊息、表達會繼續努力追查。

該生並PO出性平調查報告內容，「我想給大家看，葉丙成的嘴臉，多麼的噁心」。根據報告內容，葉丙成的辯詞包括「本人自始至終不知道甲生姓名，也不曾在任何貼文告知他人關於甲生個資。因為在發文所附的圖中，都已經遮蔽，並無洩漏的行為」、「本人所提供的書面資料中所附的截圖，即為在臉書、threads、Ｏ大學生交流版3處發文，所貼的原始截圖，亦是網路大眾所看到的截圖版本。原始截圖並看不到任何人的個資訊」。

該生表示，文中提及「不知甲生名字」，卻可以找到甲生老師？「單憑肉眼看不到」？所以大家是陰陽眼嗎？有真心悔改道歉嗎？自有公評。

教育部性平調查歷時3個月，該生表示，她想跟每個幫助、發聲、關心的委員、議員們以及大眾說，「謝謝您們，對不起，造成大家的困擾和麻煩」。她想跟自己說，「對不起，此刻的我，真的不知道要多麼努力，才能保護那個受傷的妳」。她很想「離開」這個醜陋的世界，一個人安靜，待著。一步步，親手把自己推向地獄。

調查出爐後，葉丙成先是表示「十分歉疚」但會引以為鑑，往後更加謹慎。隨後又發布聲明稿，指經過性平會調查還原真相後，一方面為這段時間的紛擾負責，另一方面也希望教育部政務推動不受影響，昨天下午請辭。

