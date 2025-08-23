教育部取消補助學校電費 6都將自籌

新北市長侯友宜昨在校長會議爆料中央將停止補助各校電費，在場校長譁然，提醒政府電費對各校是很大負荷，甚至影響孩子的學習環境，家長也難以接受。6都均決定先自籌經費，也盼和中央溝通尋找解方。昨晚至截稿前，教育部尚無回應。

另據了解，中央不只取消補助公私立學校電費，弱勢家庭教科書費過去由中央負擔三分之一、地方負擔三分之二，中央也通知下學期起不補助；教育界傳言，中央也指向其他補助，未來只要中央地方共同分擔的補助項目，地方自籌比率都可能拉高，例如路燈電費。

侯友宜昨在新北市公私立學校校長會議致詞提到，討論115年預算時，得知教育部從明年1月1日起不再補助學校電費；不少校長臉上充滿疑惑，侯接著說「你們都還不知道」，市府在討論要不要自己出。

侯友宜無奈地說，電費若不補助，校長自己想辦法恐有困難，因此他宣布7.1億元由市府承擔。

其餘五都的教育局也表示收到經濟部公文，通知市府未來自行籌措財源吸收電費差額，並指台電在財劃法修法後，全面檢討優惠電價政策，早在前年8月就決定停止優惠電價措施，未來由各目的事業主管機關自行編列電費預算。

新北一名私校校長說，夏天炎熱，冷氣很重要，電費對各校都是很大負荷，如果不補助，教育部不調漲學雜費，私校經營將雪上加霜，影響孩子學習。

新北永和國中校長陳玉芬表示，學校5月電費就47萬元，去年9月67萬元，若全由學校負責是天文數字。

新北主計處長吳建國說，中央可能會認為財劃法修法後，地方的錢變多，就可支應多出來的成本。但截至昨天還在等計畫性、一般性補助款及統籌分配稅款的金額數據，卻已逐漸知道要多出多少錢，非常焦慮。

