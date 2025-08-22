暑假收尾「開學在即」！學童收心有撇步 醫師：調生理時鐘、建立期待感

兩個月暑假已進尾聲，父母將面臨如何幫助孩子收心、準備上學的情況，家中的小一新鮮人也必須適應新環境。大千醫療社團法人南勢醫院兒童及青少年心智科醫師林岱岳建議，想幫助孩子收心，可從生理調節層面及心理準備層面著手，至於小一新生入學，可著重認知發展考量和社交適應支持，同時把握4項原則，就能讓孩子輕鬆面對開學並適應新環境。

林岱岳指出，暑假期間孩子最常面臨的問題就是作息紊亂，因此可先從生理調節層面著手，包括逐步調整作息：開學前1至2周開始，每天提早15至30分鐘就寢和起床，讓生理時鐘自然調整；恢復規律飲食：固定三餐時間，減少零食攝取，確保營養均衡；適度運動：增加白天活動量，幫助夜間更好入睡。

作息調整後可協助孩子進行心理層面的準備儀式，例如建立期待感：與孩子討論新學期的趣事，例如見到同學、學習新知識等；漸進式引導：可安排一些需要專注的靜態活動，如拼圖、閱讀，重新培養專注力；情緒支持：理解孩子可能的焦慮，給予充分的情感支持和鼓勵。

另外，家長也要適時的提供孩子社交適應的支持，包含人際關係準備：教導基本社交技巧，例如主動打招呼、分享、合作；獨立性培養：練習自己整理書包、綁鞋帶等基本生活技能；情緒管理：教導孩子表達情感的適當方式，處理挫折的策略。

林岱岳指出，至於從幼兒園畢業即將踏入小學生活的小一新鮮人來說，無論是環境、學習或生活作息，和過去都大不同，因此在適應上更需要家長的陪伴與協助。6至7歲是兒童從具體操作思維向抽象思維過渡的關鍵期，因此在認知發展上需著重學習模式轉換：從遊戲導向轉為學習導向，但仍需保持趣味性；注意力培養：小學需較長時間的專注，可透過分段練習逐步延長；規則意識建立：幫助孩子理解並遵守校園規範。

在陪伴小一新鮮人的過程，有4項原則可參考，包括提前熟悉環境：帶孩子到學校走走，減少陌生感；建立新作息：提前1個月開始調整為上學時間表；家校配合：與老師保持良好溝通，了解孩子在校狀況；耐心陪伴：適應期通常需要2至4周，給孩子充足的調適時間。

林岱岳醫師提醒，如果孩子出現持續的食慾不振、睡眠困難、情緒低落或身體不適等症狀超過兩周，建議諮詢兒童心智科醫師，排除適應障礙的可能性，每個孩子的適應速度不同，重要的是給予足夠的愛與支持，才能讓他們在安全感中逐步成長。

林岱岳醫師提醒，如果孩子持續出現異常症狀，建議可諮詢醫師，共同協助孩子逐步成長。圖／大千醫療社團法人南勢醫院提供 林岱岳醫師表示，小一新生的學習模式將從遊戲導向轉為學習導向，家長可運用簡單的方式，讓學習保持趣味性。圖／大千醫療社團法人南勢醫院提供

