中央突砍學校電費補助 蔣萬安籲：再苦不能苦孩子

中央宣布取消行之有年的學校電價補助，台北市府強烈反彈，直言此舉將重創各級學校，呼籲中央應立即恢復補助。

副發言人葉向媛轉述市長蔣萬安的立場指出，中央突然喊停補助，市府難以理解。為了避免孩子受影響，蔣萬安已要求教育局緊急編列預算，支應市立大學、公私立高中國中小、幼兒園及教保機構電費，預估需增加6億6,393萬元，這對市府財政是一大負擔，但「再窮不能窮教育、再苦不能苦孩子」。

葉向媛說，中央不僅取消學校優惠電價，過去還曾違法刪減一般性補助款，對地方財政與社福教育造成嚴重衝擊。北市府譴責中央大刀砍向教育經費，並重申將全力守住孩子的權益。

北市教育局也表示，長期以來已多次向台電與教育部反映，這筆經費造成地方沉重負擔，並可能排擠其他教育支出，如今中央卻選擇全面取消，更讓地方財務壓力雪上加霜。

