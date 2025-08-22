「中職安打王」張泰山接任公益基金會棒球總監 籲接住偏鄉棒球兒夢想
頂新和德文教基金會創辦人魏應充贊助家鄉永靖的國中小學發展棒球運動，今年邀請「中職安打王」張泰山擔任公益大使，號召社會大眾協助改善偏鄉球隊遭遇的兩大困境；張泰山以新任棒球總監身分在個人臉書發聲，希望公益計畫能翻轉偏鄉兒童棒球夢。
張泰山接任頂新和德文教基金會棒球總監，在臉書以「等一個好球-翻轉偏鄉兒童棒球夢」為標題發文，寫道「以前我加入棒球隊，只是因為每天能吃到球隊提供的饅頭和牛奶。如今，依然有許多孩子懷抱著透過棒球改變人生的期待。現在的我，雖然已離開球場，卻始終沒有放下棒球，用自己能做到的方式，繼續支持棒球、陪伴這些孩子。」
基金會今指出，2017年推動「接棒未來」棒球公益計畫，迄今幫助超過100所學校、1萬名學生受惠，捐助球隊交通車超過50輛，但經過定期關懷和訪視逾70支棒球隊，發現部分棒球隊與小球員面臨交通、營養兩大困境。
2025籌募接棒未來偏鄉棒球勸募計畫，頂新和德文教基金會規畫四大項目協助偏鄉棒球隊，包括營養餐食，募得善款購買保久乳，為每名小球員每周補充3次營養，預計逾2300人受惠、募得善款將購買交通車給偏鄉小球員，預計150人受惠、募得善款除協助支付相關住宿學雜費，並修繕學校老舊宿舍、加強課業輔導，最後一項募得善款部分金額預計使用在偏鄉弱勢團體的緊急受傷醫療費、突發天災慰問與房屋、硬體修繕等，預計幫助百名小朋友及其家人。
