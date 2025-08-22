聽新聞
教育部不再補助學校電費 黃偉哲：將多編2.2億照顧全市學生
新北市長侯友宜今天提到「教育部之後不補助公私立學校電費」，台南市教育局表示，依據台電今年3月發文預估數，台南市教學用電115年度優惠電價1億1633萬9092元、前期動漲電價差額1億1080萬586元，總計2億2713萬9678元，115年度起將本市主管機關教育局自行編列預算支應。
台南市政府發言人田玲瑚也說，台電公司今年3月即有來函，市府115年總預算已有編列因應，並獲市長黃偉哲核准。
教育局指出，以往一年編列水電費預算約1億2千多萬元，另一筆是冷氣費約9千8百萬元，台電給學校的優惠電費差額是由教育部支付給台電，還有前累積凍漲的電費要在115年度繳還給台電，兩筆經費約多增加2億2千多萬元支出。
台南市正在編115年度總預算，教育局已將增加的電費草案送給主計處，教育局坦言多了這筆電價支出確實增加財政壓力，但「不能讓學校跟學生受到影響」，因此這筆經費將由市府統籌支應，以減輕校方負擔。
