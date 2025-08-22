快訊

濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

他心疼回收嬤在外奔波 請喝飲料秒遭「1句」打臉：超級尷尬

閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

聽新聞
0:00 / 0:00

葉丙成請辭教育部政務次長 教長鄭英耀「尊重決定」盼持續為教育努力

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部政務次長葉丙成（右一）稍早已向教育部長鄭英耀（中）請辭，圖為去年卓內閣上任後教育部首次媒體聯訪。記者許維寧／攝影
教育部政務次長葉丙成（右一）稍早已向教育部長鄭英耀（中）請辭，圖為去年卓內閣上任後教育部首次媒體聯訪。記者許維寧／攝影

教育部政務次長葉丙成日前涉及於社群平台上洩露性平案當事人個資，今教育部性平會認定，葉丙成因非調查人員，因此不適用性平法規定的保密義務。但葉承擔政治責任，稍早已向教育部長鄭英耀請辭，鄭英耀則表示，尊重葉請辭的決定，期盼未來在教育的道路上，大家仍能秉持初衷，持續為學生、教育共同努力。

教育部表示，葉丙成主動向鄭英耀請辭，以承擔責任，避免影響教育部政務推動。葉丙成於調查結果公布後，第一時間以文字回應表達十分歉疚並引以為鑒，隨後即請辭政務次長職務。

鄭英耀表示，葉丙成自去年5月上任，推動多項教育政策與改革，包括AI人才培育、強化自主學習機制、新五專制度，以及青年百億海外圓夢基金計畫等，展現對教育的熱情與責任感。葉亦善用人脈資源，搭起教育與產業間的橋梁，邀請各界專家學者分享國際趨勢，協助師生面對未來挑戰，教育部予以肯定。

葉丙成稍早也發布個人聲明表示，希望同學能早日走出情緒低潮，並期待台大校方能在輔導和課業給予給予同學全力的協助，讓同學能順利完成學業。也衷心感謝這段期間教育部許多認真負責的同仁夥伴，在許多重要政務推動上的協助，真心感謝各位。

社群 個資 台大 教育部 葉丙成 鄭英耀 性平案

延伸閱讀

請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果

內閣改組傳聞甚囂塵上 邱泰源、鄭英耀低調同台賴總統

回應內閣改組 鄭英耀：若無法呼應社會期待 政務官本應知所進退

台師大女足抽血案延燒 鄭英耀承諾繼續釐清真相

相關新聞

葉丙成請辭教育部政務次長 教長鄭英耀「尊重決定」盼持續為教育努力

教育部政務次長葉丙成日前涉及於社群平台上洩露性平案當事人個資，今教育部性平會認定，葉丙成因非調查人員，因此不適用性平法規...

請辭教育部政次首發聲！葉丙成歉疚「為紛擾負責」 盼政務推動不受影響

教育部政務次長葉丙成日前涉及於社群平台上洩露性平案當事人個資，今教育部性平會認定，葉丙成因非調查人員，因此不適用性平法規...

性平會認「未違性平法」…葉丙成仍請辭政務次長！教育部稍後將說明

教育部政務次長葉丙成日前涉及於社群平台上洩露性平案當事人個資，今教育部性平會認定，葉丙成因非調查人員，因此不適用性平法規...

葉丙成請假近90日將回歸？知情人士嘆「歹戲拖棚」 教育部：尊重他決定

教育部政務次長葉丙成今年四月臉書貼文涉及洩漏性平案學生個資，今性平會調查結果出爐，認定葉不適用性平法第23條第2項保密義...

涉洩性平個資 教育部調查出爐 葉丙成：十分歉疚、引以為鑒

教育部政務次長葉丙成今年四月臉書貼文涉及洩漏性平案學生個資，今性平會調查結果出爐，認定葉不適用性平法第23條第2項保密義...

舍監案台大校長陳文章遭控不當施壓 教育部性平會認定未違反性平法

一名台大學生前年開始指控，宿舍一名舍監對其騷擾，但該案曝光後學生亦指校長陳文章致電其他校內教師，並稱「事情鬧大不好」。教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。