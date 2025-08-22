葉丙成請辭教育部政務次長 教長鄭英耀「尊重決定」盼持續為教育努力

教育部政務次長葉丙成日前涉及於社群平台上洩露性平案當事人個資，今教育部性平會認定，葉丙成因非調查人員，因此不適用性平法規定的保密義務。但葉承擔政治責任，稍早已向教育部長鄭英耀請辭，鄭英耀則表示，尊重葉請辭的決定，期盼未來在教育的道路上，大家仍能秉持初衷，持續為學生、教育共同努力。

教育部表示，葉丙成主動向鄭英耀請辭，以承擔責任，避免影響教育部政務推動。葉丙成於調查結果公布後，第一時間以文字回應表達十分歉疚並引以為鑒，隨後即請辭政務次長職務。

鄭英耀表示，葉丙成自去年5月上任，推動多項教育政策與改革，包括AI人才培育、強化自主學習機制、新五專制度，以及青年百億海外圓夢基金計畫等，展現對教育的熱情與責任感。葉亦善用人脈資源，搭起教育與產業間的橋梁，邀請各界專家學者分享國際趨勢，協助師生面對未來挑戰，教育部予以肯定。

葉丙成稍早也發布個人聲明表示，希望同學能早日走出情緒低潮，並期待台大校方能在輔導和課業給予給予同學全力的協助，讓同學能順利完成學業。也衷心感謝這段期間教育部許多認真負責的同仁夥伴，在許多重要政務推動上的協助，真心感謝各位。

商品推薦