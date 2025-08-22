快訊

請辭教育部政次首發聲！葉丙成歉疚「為紛擾負責」 盼政務推動不受影響

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部次長葉丙成稍早已向教育部長鄭英耀請辭，他也發布聲明表示，希望學生能早日走出情緒低潮，期待台大能全力協助學生完成學業。圖／聯合報系資料照片
教育部次長葉丙成稍早已向教育部長鄭英耀請辭，他也發布聲明表示，希望學生能早日走出情緒低潮，期待台大能全力協助學生完成學業。圖／聯合報系資料照片

教育部政務次長葉丙成日前涉及於社群平台上洩露性平案當事人個資，今教育部性平會認定，葉丙成因非調查人員，因此不適用性平法規定的保密義務。據了解，葉丙成稍早已向教育部長鄭英耀請辭，他也發布聲明表示，希望學生能早日走出情緒低潮，期待台大能全力協助學生完成學業。

教育部今天公布葉丙成一案調查結果，葉丙成稍早透過教育部表示，「這次事件對於社會與工作的影響，我十分歉疚，並引以為鑒。往後會更加謹慎。」但今天傍晚傳葉丙成已向教育部長鄭英耀請辭，教育部稍晚將發佈正式說明。

對此，葉丙成先發表聲明表示，三個月來造成社會的紛擾，一直覺得非常歉疚。經過性平會獨立調查還原真相後，一方面為這段時間的紛擾負責，另一方面也希望教育部政務推動不會因此受影響，故於今日下午已向教育部長鄭英耀請辭。

葉丙成也談到，希望同學能早日走出情緒低潮，並期待台大校方能在輔導和課業給予給予同學全力的協助，讓同學能順利完成學業。也衷心感謝這段期間教育部許多認真負責的同仁夥伴，在許多重要政務推動上的協助，真心感謝各位。

