快訊

性平會認「未違性平法」…葉丙成仍請辭政務次長！教育部稍後將說明

性平會認「未違性平法」…葉丙成仍請辭政務次長！教育部稍後將說明

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部政務次長葉丙成日前涉及於社群平台上洩露性平案當事人個資，今教育部性平會認定，葉丙成因非調查人員，因此不適用性平法規定的保密義務。圖／本報資料照片
教育部政務次長葉丙成日前涉及於社群平台上洩露性平案當事人個資，今教育部性平會認定，葉丙成因非調查人員，因此不適用性平法規定的保密義務。圖／本報資料照片

教育部政務次長葉丙成日前涉及於社群平台上洩露性平案當事人個資，今教育部性平會認定，葉丙成因非調查人員，因此不適用性平法規定的保密義務。據了解，葉丙成稍早已向教育部長鄭英耀請辭。

教育部今天公布葉丙成一案調查結果，但會後遭教師團體均表態，葉應該負起政治責任下台，若此案發生於中小學教師身上，早都被記過；且該案雖發生於台大，但教育部就是主管機關，此時輕縱政務官葉丙成，莫非是想告訴各界，以後只要非涉事學校，地方教育局處也能不管學生個資，隨意曝光嗎？

葉丙成稍早透過教育部表示，「這次事件對於社會與工作的影響，我十分歉疚，並引以為鑒。往後會更加謹慎，謝謝。」但據了解，葉丙成稍早已向教育部長鄭英耀請辭，教育部稍晚將發佈正式說明。

葉丙成為美國密西根大學電機暨計算機科學系博士，歸國後任教於台大電機系。去年5月20日，由台大電機系借調至教育部，至今任職逾450日，期間推動百億青年海外圓夢基金計畫、3+2新五專、TAICA大專校院人工智慧學程聯盟等政策。

台大 個資 教師 教育部 葉丙成 鄭英耀

延伸閱讀

請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果

葉丙成請假72天…立委質疑「辦小不辦大」 教長鄭英耀：這件事是我的痛

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

一拖2個月…葉丙成涉洩性平案學生個資 教團：葉應知所進退

相關新聞

性平會認「未違性平法」…葉丙成仍請辭政務次長！教育部稍後將說明

教育部政務次長葉丙成日前涉及於社群平台上洩露性平案當事人個資，今教育部性平會認定，葉丙成因非調查人員，因此不適用性平法規...

葉丙成請假近90日將回歸？知情人士嘆「歹戲拖棚」 教育部：尊重他決定

教育部政務次長葉丙成今年四月臉書貼文涉及洩漏性平案學生個資，今性平會調查結果出爐，認定葉不適用性平法第23條第2項保密義...

涉洩性平個資 教育部調查出爐 葉丙成：十分歉疚、引以為鑒

教育部政務次長葉丙成今年四月臉書貼文涉及洩漏性平案學生個資，今性平會調查結果出爐，認定葉不適用性平法第23條第2項保密義...

舍監案台大校長陳文章遭控不當施壓 教育部性平會認定未違反性平法

一名台大學生前年開始指控，宿舍一名舍監對其騷擾，但該案曝光後學生亦指校長陳文章致電其他校內教師，並稱「事情鬧大不好」。教...

「部不補助公私立學校電費」校長譁然 侯友宜：市府多編7.1億元

新北市長侯友宜今出席新北市公私立學校校長會議，致詞時突然提到「教育部之後不補助公私立學校電費」，引起現場校長們譁然。新北...

認定葉丙成未違性平法 教育部仍要查是否違反公務員名譽

教育部政務次長葉丙成今年四月臉書貼文涉及洩漏性平案學生個資，今性平會調查結果出爐，認定葉不適用性平法第23條第2項保密義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。