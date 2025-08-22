性平會認「未違性平法」…葉丙成仍請辭政務次長！教育部稍後將說明

教育部政務次長葉丙成日前涉及於社群平台上洩露性平案當事人個資，今教育部性平會認定，葉丙成因非調查人員，因此不適用性平法規定的保密義務。據了解，葉丙成稍早已向教育部長鄭英耀請辭。

教育部今天公布葉丙成一案調查結果，但會後遭教師團體均表態，葉應該負起政治責任下台，若此案發生於中小學教師身上，早都被記過；且該案雖發生於台大，但教育部就是主管機關，此時輕縱政務官葉丙成，莫非是想告訴各界，以後只要非涉事學校，地方教育局處也能不管學生個資，隨意曝光嗎？

葉丙成稍早透過教育部表示，「這次事件對於社會與工作的影響，我十分歉疚，並引以為鑒。往後會更加謹慎，謝謝。」但據了解，葉丙成稍早已向教育部長鄭英耀請辭，教育部稍晚將發佈正式說明。

葉丙成為美國密西根大學電機暨計算機科學系博士，歸國後任教於台大電機系。去年5月20日，由台大電機系借調至教育部，至今任職逾450日，期間推動百億青年海外圓夢基金計畫、3+2新五專、TAICA大專校院人工智慧學程聯盟等政策。

