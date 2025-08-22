調查結果認「葉丙成未違性平法」 教師團體齊籲：擔政治責任、知所進退

教育部性平會今天調查結果出爐，認定政務次長葉丙成因非調查人員，因此不適用性平法規定的保密義務。但教師團體轟，葉應該負起政治責任下台，若此案發生於中小學教師身上，早都被記過；且該案雖發生於台大，但教育部就是主管機關，此時輕縱政務官葉丙成，莫非是想告訴各界，以後只要非涉事學校，地方教育局處也能不管學生個資，隨意曝光嗎？

葉丙成今年四月臉書貼文涉及洩漏台大一起性平案學生個資，後遭自家民進黨立委送入性平會調查，創下教育部政次被送性平會先例，已於今公布調查結果。

全國代理教師工會理事長黃湘仙表示，性平法23條是規範學校或主管機關，該案主責單位雖是台大，但教育部就是主管機關，如今此決斷莫非是告訴各界，以後教育部或地方教育局處相關人員洩漏性平案當事人個資、說溜嘴、發文等都沒有關係嗎？

全教產理事長林蕙蓉則談到，葉丙成身為教授情理上本應該保密，而非直接把通訊內容截圖放在臉書等公開平台，「一般中小學老師敢這樣貼，早就被記過了」。

林蕙蓉認為，實際上，葉就是有洩漏當事人個資，該案已經導致教育部和台大難給予社會交代，葉應該負起政治責任下台。即便不在政次的位置上，也還是可以做很多有意義的事。

全教總理事長侯俊良則表示，尊重教育部的調查結果，但葉丙成逕自將對話截圖張貼於社群網路上，所衍生的個資洩漏爭議，雖然未觸及性平法規範，但還是可能涉及個資法洩漏個資的疑慮，教育部應針對洩漏個資及政務官言行爭議，做出符合社會期待的明確處置。

侯俊良也說，葉長時間請假，多少影響教育部事務推動，也希望教育部趕快步上軌道，「該處理的趕快處理，該負起責任的人，該怎麼做就怎麼做」。

