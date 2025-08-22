聽新聞
0:00 / 0:00
葉丙成請假近90日將回歸？知情人士嘆「歹戲拖棚」 教育部：尊重他決定
教育部政務次長葉丙成今年四月臉書貼文涉及洩漏性平案學生個資，今性平會調查結果出爐，認定葉不適用性平法第23條第2項保密義務規定。又先前進入調查後葉隨即請假，至今已請假近90日，葉是否回歸教育部上班？教育部今天表示，葉是因為配合調查請假，調查已經完成，後續是否銷假上班，應尊重葉的決定。
教育部今天公布性平會調查結果，後續也表示，將就性平會決議，依照公務員服務法及相關規範，進一步釐清葉丙成行為是否涉及損害公務員名譽及政府信譽，並依法處理。
一名知情人士則表示，未來應會對葉丙成祭出相關行政罰，如記申誡等。但近日可能啟動內閣改組，葉丙成也可能隨之下台，而調查、懲處不會因為其離開次長職務就不追究，評估還是「歹戲拖棚」。但葉丙成請假多時，確實也對教育部業務等造成困擾，「當到這樣，還是知所進退吧。」
【文教熱話題】
📖對身為大學生、碩博士生的你來說，ChatGPT是Deadline當天拯救你的作業幫手，還是大小事都能請教的生活顧問？
udn文教誠摯邀請您填寫【生成式AI闖入校園：大學、碩博士在學生使用AI工具的習慣】問卷
▪軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」
▪國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了
▪請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果
▪大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團
▪不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言