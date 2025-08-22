葉丙成請假近90日將回歸？知情人士嘆「歹戲拖棚」 教育部：尊重他決定

教育部政務次長葉丙成今年四月臉書貼文涉及洩漏性平案學生個資，今性平會調查結果出爐，認定葉不適用性平法第23條第2項保密義務規定。又先前進入調查後葉隨即請假，至今已請假近90日，葉是否回歸教育部上班？教育部今天表示，葉是因為配合調查請假，調查已經完成，後續是否銷假上班，應尊重葉的決定。

教育部今天公布性平會調查結果，後續也表示，將就性平會決議，依照公務員服務法及相關規範，進一步釐清葉丙成行為是否涉及損害公務員名譽及政府信譽，並依法處理。

一名知情人士則表示，未來應會對葉丙成祭出相關行政罰，如記申誡等。但近日可能啟動內閣改組，葉丙成也可能隨之下台，而調查、懲處不會因為其離開次長職務就不追究，評估還是「歹戲拖棚」。但葉丙成請假多時，確實也對教育部業務等造成困擾，「當到這樣，還是知所進退吧。」

