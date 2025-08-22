「部不補助公私立學校電費」校長譁然 侯友宜：市府多編7.1億元
新北市長侯友宜今出席新北市公私立學校校長會議，致詞時突然提到「教育部之後不補助公私立學校電費」，引起現場校長們譁然。新北共338所學校，近40萬名學生，估計每年光電費就要7.1億元，侯友宜表示，新北負起教育責任，由市府全數編列承擔，確保學校正常運作。
侯友宜致詞時提到，昨天在討論115年的編列預算，提到教育部說，115年度起不補助公私立學校的電費。此時，不少校長聽到這句臉上充滿疑惑、質疑，侯友宜接著說「你們都還不知道」，市府在討論，這筆錢要不要市府自己補助。
此時，侯友宜語氣略顯無奈，教育動輒經費很多，尤其新北有338所學校，新北人均預算最少不到5萬，桃園台北比新北多1、2萬，電費不補助，若他說要校長自己想辦法，要怎麼想辦法？尤其私立學校，辦學經費上已在慢慢虧損。
對此，侯友宜也宣布，教育是城市永續發展的基礎，對孩子的教育預算絕不能打折，教育是孩子的基本權益，新北市負起教育責任，7.1億元由新北市府全數編列承擔，確保學校正常運作，讓學生在公平、安全的環境中學習。
新北一位私校校長表示，現在氣候變遷劇烈，尤其在夏天比以往炎熱，冷氣對孩子在學習上扮演重要角色，電費對公、私立學校經費來說都是很大的負荷，如果不補助電費，教育部連年調薪，又沒有調漲學雜費，對私立學校的經營是雪上加霜，甚至會影響校內經費的分配，影響孩子的學習品質。
永和國中校長陳玉芬表示，學校有111個班級，也是全新北國中最多班級的學校，以今年5月為例，電費金額就47萬元，一年平均電費約37萬元，去年9月甚至高達67萬元。如果電費全由學校來處理，根本是天文數字。
陳玉芬說，公立學校的辦學經費是來自學生編制，有多少學生，教育局就給多少的經費補助，這對學校來說無法想像，在還沒推動「班班有冷氣」政策前，學校自己裝冷氣，可以跟家長說明，要各班依照電費計價收費，家長都能接受，因為這是學校特別在做的，但現在國中小普遍都有裝冷氣，且多年沒收費，現在若突然要額外付費，家長無法接受，這不單純是家長與學校之間的問題，而是民眾會如何看待教育資源。
📖對身為大學生、碩博士生的你來說，ChatGPT是Deadline當天拯救你的作業幫手，還是大小事都能請教的生活顧問？
udn文教誠摯邀請您填寫【生成式AI闖入校園：大學、碩博士在學生使用AI工具的習慣】問卷
▪軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」
▪國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了
▪請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果
▪大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團
▪不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言