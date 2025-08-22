涉洩性平個資 教育部調查出爐 葉丙成：十分歉疚、引以為鑒

教育部政務次長葉丙成今年四月臉書貼文涉及洩漏性平案學生個資，今性平會調查結果出爐，認定葉不適用性平法第23條第2項保密義務規定，稍早葉透過教育部代轉，表示「這次事件對於社會與工作的影響，我十分歉疚，並引以為鑒。往後會更加謹慎，謝謝。」

性平會雖認定葉丙成未違性平法，但教育部表示，將就性平會決議，依照公務員服務法及相關規範，進一步釐清葉丙成行為是否涉及損害公務員名譽及政府信譽，並依法處理。

數家媒體平面今稍早共同致電葉丙成，但葉手機未接應。又葉丙成於事發後即請假，至今已請假近90日，教育部尚未說明葉丙成是否銷假上班。

