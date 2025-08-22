快訊

【重磅快評】建中有共產黨很嚴重？青鳥不知是台獨替它打開禁錮的

聯合報／ 主筆室
建國高中近日傳出有人透過「共產黨」名義活動，甚至還拓展到全台39校都有類似組織，引發熱議。圖／取自「建中共產黨」IG
建國高中近日傳出有人透過「共產黨」名義活動，甚至還拓展到全台39校都有類似組織，引發熱議。圖／取自「建中共產黨」IG

建中共產黨，不但建中有，還一堆高中都有。但這倒不奇怪，奇怪的是，一堆綠媒與學者一驚一乍，還語不驚人死不休，用「淪陷」這種政治返祖的文字敘述，意圖為如今大罷免已奄奄一息的「反共護台」動員口號，打上一劑起死回生的強心針。

台灣有共產黨值得大驚小怪嗎？

從蔡英文執政開始迄今近10年的操作下，民進黨成功將「反共」奉入了它的神龕，更有甚者，「反共」卻比「台獨」更為出圈，儼然成了它廟裡的頭號大神。

這是因為民進黨「台獨」喊不出口，只好拿「反共」當替代品，凝聚它的人氣與號召。蔡英文八年沒喊過一聲台獨，如今連「台獨金孫」都經常顧左右而言他，一下談璦琿條約，一下又講長毛象，就是「台獨」開不了口，硬是把「台獨」吞到肚子裡。

在「反共」突然又成了台灣最高信條的情境下，台灣出現了「共產黨」，還出現在高中校園裡，那還能不是條大新聞、大代誌嗎？

幸好陸委會的發言人梁文傑自己就是建中出身，還是一個碩論就拿「共產主義」當題目的人，被媒體拋題給他殺球時，絲毫沒有陷入反共操弄的歇斯底里，開口就直指「現實的共產黨統治」與「理想的共產主義社會」的區別，還要年輕人去了解史、毛如何走向獨裁。

梁文傑這題的回答堪稱經典，忍住製造中共第五縱隊已經嚴重滲透假象的衝動，從而守住了台灣對言論及集會結社自由的底線，自當不吝給予點讚。

如今將反共當職志的青鳥不懂的是，台灣人可以組織主張共產主義的政黨，跟民進黨人要組可以主張台獨、亦即可以主張分裂國土的社團，是分不開的。亦即，撇開日本殖民時期謝雪紅的台灣共產黨不談，台灣在中華民國體制下出現共產黨，還要拜民進黨人所賜。

陳水扁在台北市長任內的副市長陳師孟，在1998年向臺北市政府社會局申請籌組「臺北市『外省人』臺灣獨立促進會」，該外獨會並以「支持以和平方式，推動臺灣獨立建國」作為宗旨；但卻被社會局以違反原人民團體法第2條「人民團體之組織與活動，不得主張共產主義，或主張分裂國土」的規定駁回。

其後陳師孟又向行政法院提出訴訟，最高行政法院仍以人團法第2條當擋箭牌，再度駁回。陳師孟一怒之下，就於2001年3月即陳水扁首次執政的第1年，聲請大法官會議解釋，主張人團法第2條違反憲法第十四條：「人民有集會及結社之自由。」

大法官會議經7年的審議，終於在2008年6月作出釋字644號解釋，判定該條文與憲法保障人民結社自由與言論自由之意旨不符，自公布日起即失其效力。

大法官一兼二顧，認定限制人民團體主張分裂國土與主張共產主義，都是違憲的，等於同時放了「分裂國土」與「共產主義」兩個過去認為的洪水猛獸出柙。所以「台獨」與「共產主義」主張在這座島嶼上，都在同一天呼吸了它們的第一口空氣。

也由於這一解釋文公布，包括黃老養創立的「台灣共產黨」等5個共產主義政黨紛紛向內政部登記並獲准成立。

建中是台灣最優秀高中之一，它的學生早在戒嚴時期就有人在讀資本論、共產黨宣言，以及切．格瓦拉的摩托日記，幾十年後有人組一個嚮往烏托邦的建中共產黨，自然仍是一個試圖對自己的思想進行啟蒙與探索，像是讀書會那樣的社團而已。真的犯不著大人們在那裡呼天搶地、如喪考妣，一副國之將傾的樣子。

如果還覺得高中生組個共產黨很嚴重的，不妨去問問如今堂堂的行政院副院長鄭麗君，她最孺慕的思想家就是卡爾．馬克思，最喜歡的書叫《共產黨宣言》。請她評一評，建中與一些高中組個共產黨，很嚴重嗎？

