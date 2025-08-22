快訊

舍監案台大校長陳文章遭控不當施壓 教育部性平會認定未違反性平法

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大校長陳文章於舍監案中遭控施壓，教育部性平會今天認定未違法。本報資料照片
一名台大學生前年開始指控，宿舍一名舍監對其騷擾，但該案曝光後學生亦指校長陳文章致電其他校內教師，並稱「事情鬧大不好」。教育部今天調查指出，校長陳文章是於關心學生過程中與導師對話，未違反性平法相關規定。

教育部指出，民意信箱於今年5月26至29日接獲多封民眾陳情信件，指稱台大性別平等教育委員會主任委員、校長陳文章洩漏校園性別事件個資，疑涉違反保密規定及不當施壓。

教育部今天說明，性平會調查認定，陳文章是依據校內三級預防工作計畫，基於校長職責與保護學生安全的義務，於關心學生過程中與導師對話，未違反性平法相關規定。

同時，性平會決議，考量學生因事件受有心理及生理影響，應由校長本於職責，促進校安中心、性平會、宿舍輔導及心理輔導各相關單位間協作，積極檢討事件處理所生爭議，明確建立學校人員行為規範與處置措施，並應確保被害學生獲得必要心理諮商、輔導及校外之協助資源。學生若需使用校外心理諮商服務，相關費用應由學校協助。

但教育部也給予多項處置，督導台大立即禁止涉案宿舍輔導員再任宿舍輔導員職務，避免再接觸學生，並追蹤宿舍輔導員被起訴違反跟騷法的裁判結果。

另外，針對該案學生心理狀況，教育部也說，學校負有持續關懷並提供心理諮商資源的責任，須積極輔導及提供必要協助。教育部將督導學校確實辦理，以確保措施落實，也已已結合民間團體，提供甲生第三方校外諮商媒合及法律諮詢服務。

又陳文章身為校長及性平會主任委員，教育部要求陳文章，建立明確的事件通報與督導制度，並加強校內跨單位協作機制，此外，應確保學生獲得必要心理諮商、輔導及校外資源支援，倘若督導不周，教育部將課責，並追究相關人員疏失責任。

