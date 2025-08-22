認定葉丙成未違性平法 教育部仍要查是否違反公務員名譽

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部政務次長葉丙成涉及洩漏性平案學生個資，遭7名民進黨立委送教育部性平會調查，至今已請假近90日。本報資料照片
教育部政務次長葉丙成今年四月臉書貼文涉及洩漏性平案學生個資，今性平會調查結果出爐，認定葉不適用性平法第23條第2項保密義務規定，但教育部將就性平會決議，依照公務員服務法及相關規範，進一步釐清葉丙成行為是否涉及損害公務員名譽及政府信譽，並依法處理。

針對葉丙成疑涉洩露個資案及不當施壓案，教育部今天說明，甲生於今年4月11日於社群媒體發文，指控葉丙成於1月間曾私下聯繫其指導教授，表達關切，致使該教授提前退休，導致學業受影響。葉於4月21日於社群媒體張貼多張與該教授的對話截圖，說明聯繫用意，而甲生認為該貼文涉及揭露其社群帳號資訊，控葉違反個資與保密原則。

教育部表示，雖然葉已將截圖加以遮罩，但5月21日甲生再次於社群媒體發文指出，貼文截圖仍可辨識其真實姓名。同日，葉刪除貼文，並另行張貼道歉聲明。

對此，性平會調查認定，葉並非該校園性別事件案調查成員或相關主管，與該事件無職務關聯，其聯繫導師亦僅表達關心，未構成利用職權對學生行使不當影響力，也未違反性平法規定。

經性平會決議，葉丙成貼文所附對話截圖，經處理後雖有灰色塊遮蔽，仍隱約可辨識學生姓名，至於此是否涉及違反個人資料保護法，並非性平會審議範圍。

教育部也指出，葉丙成取得相關資料的途徑，並非源自執行公務所持有的資料。至於是否涉及非公務機關洩漏個資而損及當事人權益，尊重當事人循司法途徑救濟，亦將積極配合檢調單位後續調查。

