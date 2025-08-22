認定葉丙成未違性平法 教育部仍要查是否違反公務員名譽
教育部政務次長葉丙成今年四月臉書貼文涉及洩漏性平案學生個資，今性平會調查結果出爐，認定葉不適用性平法第23條第2項保密義務規定，但教育部將就性平會決議，依照公務員服務法及相關規範，進一步釐清葉丙成行為是否涉及損害公務員名譽及政府信譽，並依法處理。
針對葉丙成疑涉洩露個資案及不當施壓案，教育部今天說明，甲生於今年4月11日於社群媒體發文，指控葉丙成於1月間曾私下聯繫其指導教授，表達關切，致使該教授提前退休，導致學業受影響。葉於4月21日於社群媒體張貼多張與該教授的對話截圖，說明聯繫用意，而甲生認為該貼文涉及揭露其社群帳號資訊，控葉違反個資與保密原則。
教育部表示，雖然葉已將截圖加以遮罩，但5月21日甲生再次於社群媒體發文指出，貼文截圖仍可辨識其真實姓名。同日，葉刪除貼文，並另行張貼道歉聲明。
對此，性平會調查認定，葉並非該校園性別事件案調查成員或相關主管，與該事件無職務關聯，其聯繫導師亦僅表達關心，未構成利用職權對學生行使不當影響力，也未違反性平法規定。
經性平會決議，葉丙成貼文所附對話截圖，經處理後雖有灰色塊遮蔽，仍隱約可辨識學生姓名，至於此是否涉及違反個人資料保護法，並非性平會審議範圍。
教育部也指出，葉丙成取得相關資料的途徑，並非源自執行公務所持有的資料。至於是否涉及非公務機關洩漏個資而損及當事人權益，尊重當事人循司法途徑救濟，亦將積極配合檢調單位後續調查。
▪「你會用GPT做報告嗎」生成式AI闖入校園：大學生使用習慣調查
▪軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」
▪國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了
▪請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果
▪大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團
▪不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言