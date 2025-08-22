新北推「AI素養教育計畫」 2026年起逐年更新AI電腦

新北市114學年度第1學期公私立學校校長會議，今於新北市美術館舉行，市長侯友宜宣布，跨國啟動「AI素養教育三年計畫」，對象涵蓋全市國小至高中階段的學生，展現新北引領AI教育轉型的決心與行動力，同時目標2026年起分4年逐年更新班級電腦為AI電腦，打造先進智慧教室。

本屆校長會議以「AI未來∞素養」為主題，介紹由「親子天下」教育創新中心、台積電文教基金會與光寶文教基金會贊助的「AI素養教育普及計畫」，體驗麻省理工學院MIT RAISE與跨國教育組織i2Learning共同開發的全球Day of AI課程。

同時發表實用型行政工具書「行政減量AI手冊」，協助學校行政團隊提升AI應用與數位治理效能，加速實現智慧學習城市願景。今年正式邁入「AI教育局元年」，教育局人人有「AI智慧秘書」，共有650個AI Agent人機協作，推動行政減量，教育治理全新進化。

上午的「AI時代新素養」論壇，邀請全球最大電腦科學教育非營利組織Code.org學術長Pat Yongpradit分享國際AI教育政策與課程實務經驗；公益平台文化基金會董事長嚴長壽則以「AI時代，教育必須不一樣」為題發表專題演講，強調人文價值與「以人為本」的教育核心。

侯友宜指出，AI浪潮正改變產業與生活，也帶來教育新挑戰與契機。培養數位素養，不只是學生未來競爭力，更是城市前進的關鍵。新北率先將數位素養課程全面融入國中小教學，涵蓋程式邏輯、道德思辨及實務應用等面向，培養學生「會用AI、善用AI、懂責任用AI」的核心能力，並透過跨域整合、公私協力，將數位品德教育深植校園，讓每位孩子自信迎向智慧時代。

永定國小校長吳彥德表示，「AI素養教育三年計畫」提供明確且完整的推動方向，有助AI素養從小紮根、系統培育。 新北市長侯友宜指出，AI浪潮正改變產業與生活，也帶來教育新挑戰與契機。圖為學生正在上AI相關課程。記者江婉儀／攝影 新北市114學年度第1學期公私立學校校長會議，今於新北市美術館舉行。記者江婉儀／攝影

