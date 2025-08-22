新北推「AI素養教育計畫」 2026年起逐年更新AI電腦
新北市114學年度第1學期公私立學校校長會議，今於新北市美術館舉行，市長侯友宜宣布，跨國啟動「AI素養教育三年計畫」，對象涵蓋全市國小至高中階段的學生，展現新北引領AI教育轉型的決心與行動力，同時目標2026年起分4年逐年更新班級電腦為AI電腦，打造先進智慧教室。
本屆校長會議以「AI未來∞素養」為主題，介紹由「親子天下」教育創新中心、台積電文教基金會與光寶文教基金會贊助的「AI素養教育普及計畫」，體驗麻省理工學院MIT RAISE與跨國教育組織i2Learning共同開發的全球Day of AI課程。
同時發表實用型行政工具書「行政減量AI手冊」，協助學校行政團隊提升AI應用與數位治理效能，加速實現智慧學習城市願景。今年正式邁入「AI教育局元年」，教育局人人有「AI智慧秘書」，共有650個AI Agent人機協作，推動行政減量，教育治理全新進化。
上午的「AI時代新素養」論壇，邀請全球最大電腦科學教育非營利組織Code.org學術長Pat Yongpradit分享國際AI教育政策與課程實務經驗；公益平台文化基金會董事長嚴長壽則以「AI時代，教育必須不一樣」為題發表專題演講，強調人文價值與「以人為本」的教育核心。
侯友宜指出，AI浪潮正改變產業與生活，也帶來教育新挑戰與契機。培養數位素養，不只是學生未來競爭力，更是城市前進的關鍵。新北率先將數位素養課程全面融入國中小教學，涵蓋程式邏輯、道德思辨及實務應用等面向，培養學生「會用AI、善用AI、懂責任用AI」的核心能力，並透過跨域整合、公私協力，將數位品德教育深植校園，讓每位孩子自信迎向智慧時代。
永定國小校長吳彥德表示，「AI素養教育三年計畫」提供明確且完整的推動方向，有助AI素養從小紮根、系統培育。
▪「你會用GPT做報告嗎」生成式AI闖入校園：大學生使用習慣調查
▪軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」
▪國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了
▪請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果
▪大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團
▪不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言